Klaus Schmidt-Hebbel fustiga a Kaiser y Republicanos por pensiones: “Refleja la postura de no construir acuerdos y de no ofrecer gobernabilidad al país”

El execonomista jefe de la OCDE agregó que “son anuncios que pueden ser saludos a la bandera del PC, pero es muy mala señal”.

En conversación con ‘Ahora es Cuando’, el profesor e investigador del CIES-UDD, Klaus Schmidt -Hebbel, valoró el acuerdo alcanzado por la clase política en la reforma previsional y aseguró que “tiene cosas muy potentes y buenas que son la contribución del 4,5% que va a las cuentas individuales del trabajador y hace eco del 80% de los chilenos que opinan que la plata vaya a sus cuentas”. Pese a esto, Schmidt-Hebbel advirtió que “una fórmula deseable y que yo hubiera preferido lejos, es un impuesto general que financie la parte del reparto, el 1,15% que va a financiar el beneficio para las mujeres que es un impuesto puro al trabajo formal”.

Respecto del rol del gobierno y del ministro de Hacienda, Mario Marcel en la negociación por el acuerdo de pensiones, el economista expresó que “el mérito es que leen las encuestas y que se dieron cuenta que la propuesta de estatización y sistema de reparto que promovieron en noviembre de 2022, no vuela en la población. Y como vienen las elecciones se dan cuenta que el 80% no quiere que toquen su plata. Leen las encuestas y por eso los aplaudo”.

En esta misma línea, “al mismo momento que promueven la votación a favor de este proyecto, la ministra Jara se para frente al país y dice que en marzo va a entregar otra propuesta con un mayor rol del Estado, son anuncios que pueden ser saludos a la bandera del PC, pero es muy mala señal que esto no le satisface y ponemos algo más duro en marzo, es de una incoherencia y populismo notable”.

Consultado sobre la postura de sectores como Republicanos y el partido de Johannes Kaiser de negarse a apoyar la reforma previsional, Schmidt-Hebbel afirmó que “en parte mientan, porque dicen que el 1,5% es reparto y no es reparto, todos los técnicos los desmienten. Refleja la postura (…) de no construir acuerdos y de no ofrecer gobernabilidad al país”.

Por último, el execonomista jefe de la OCDE, afirmó que “hay que subir la edad de jubilación, como los otros 39 países de la OCDE, hay que tener los cojones políticos para enfrentar eso y decir que estamos atrasados (…) esto se hace gradualmente”.