Ministra Tohá define plazo para ser opción presidencial: “Cuando volvamos del verano se van a tomar las definiciones”

La titular de Interior advirtió que más allá de su voluntad “esta no es una cosa solo de decisión individual, también es colectiva”.

En conversación con ‘Ahora es Cuando’, la ministra del Interior, Carolina Tohá abordó la posibilidad de convertirse en la carta presidencial de la centroizquierda, sobre esto expresó que “esta no es una cosa solo de decisión individual, también es colectiva, no es una decisión tomada, se va a tener que tomar en los próximos meses, entiendo que no es solo una decisión personal, es política y tiene que ver donde uno puede servir más”.

En esta misma línea, Tohá reconoció que “los plazos se van acortando, por más que uno trata el tiempo avanza en una sola dirección, y cuando volvamos del verano esta conversación va a estar mucho más instalada y se van a comenzar a tomar estas definiciones”.

Venezuela

La jefa de gabinete además se refirió a a polémica que mantiene con Diosdado Cabello y el canciller venezolano, Yván Gil, respecto del estado de las relaciones entre ambos países, tensionada en medio de la investigación por el crimen del exteniente Ronald Ojeda que involucraría de manera directa al segundo del gobierno de Nicolás Maduro.

Sobre este tema, Tohá afirmó que “si esto termina corroborado en el proceso es de una gravedad de corte internacional, trasciende a nuestro país, y si se comprobara va a haber que tomar las acciones que están previstas en estos casos, estamos esperando elementos adicionales, por ahora tenemos testimonios (…) y si esto termina establecido, Chile va a tomar acciones y lo básico sería recurrir al Tribunal Penal Internacional”.

Consultada por el estado de las relaciones diplomáticas con Venezuela y sobre los dichos del canciller de ese país, Yván Gil, quien afirmó que “desde agosto del año pasado, la República Bolivariana de Venezuela los expulsó de la patria de Bolívar y rompimos toda relación”, Tohá fue enfática y afirmó que “en la práctica no hay relaciones diplomáticas rotas pero están en su mínima expresión y eso hace que desde lo diplomático hasta lo consular está funcionando todo en sus mínimas capacidades, no vamos a fomentar rotura de relaciones”.

Mea Culpa

La ministra además se refirió a la polémica por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende y que terminó con la salida del cargo de la ministra de Bienes Nacionales, Tohá hizo una dura autocrítica y calificó el hecho como “lamentable e indignante”.

“Desde el Gobierno esto tenía un enorme sentido en lo patrimonial (…) y esto termina entrampado en esta situación inaudita que no se haya advertido detectado en el camino la incompatibilidad que había de desarrollar esta venta con ciertas normas que tiene nuestra legislación”, sostuvo.

Sobre los cuestionamientos por parte de la oposición en esta materia, explicó que “es absurdo pensar en mala fe, es un acto totalmente público (…) era imposible ocultar una cosa de este tipo. Esto fue un acto fallido, y que haya reacciones me parece normal”.

Ministerio de Seguridad

Respecto de la promulgación del nuevo ministerio de Seguridad, y su puesta en marcha la ministra del Interior anunció que los plazos que se manejan para la implementación y funcionamiento total de la cartera, afirmó que “estamos trabajando con la meta de abril”.

En esta misma línea, Tohá destacó que lo más importante de los lineamientos para el nuevo ministerio es la especialización: “Es un ministerio dedicado exclusivamente a la seguridad y no es un ministerio político”, afirmó.

Por último, la jefa de gabinete instó a que “se requieren políticas de Estado basadas en evidencia y para eso hay que separar la discusión (…) tenemos muchos debates sobre seguridad, pero esos tienden a ser muy politizados, por lo que cuesta construir acuerdos. Con el ministerio de Seguridad queremos cambiar eso”.