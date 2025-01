Diputada Yeomans tras decisión del FA de no apoyar eventual candidatura de Maite Orsini: “Sus acciones nos alejan profundamente”

En conversación con ‘Ahora es Cuando’, la diputada del Frente Amplio (FA), Gael Yeomans, se refirió a la discusión por la reforma de pensiones, a la decisión del Frente Amplio de no respaldar una reelección de la diputada Maite Orsini y a la carrera presidencial.

En primera instancia la diputada frenteamplista señaló que desde la coalición “queremos una reforma”, aunque reconoció que “nos dolió muchísimo que no se incorporara la separación de la industria y que no contuviera el inversor público como posibilidad para las personas”. En esa línea argumentó que “evaluamos qué era lo mejor: si seguíamos insistiendo en esta reforma (sobre el inversor público) o abríamos la posibilidad de empezar en un próximo proyecto de ley”.

De esta manera la diputada enfatizó en que “la situación de los pensionados no da para más espera” y no descartó que se acuda a un plebiscito ciudadano para evaluar el futuro de las AFP. No obstante aseveró que “el debate legislativo igual queremos darlo respecto a la creación de este inversor público”.

“La reforma la estamos entendiendo como un primer paso”, aseguró Yeomans y advirtió que “las discusiones sobre sistemas previsionales no se van acabar”.

Caso Orsini y Democracia Viva

La directiva nacional del Frente Amplió informó mediante un comunicado que no apoyará una eventual reelección de la diputada Maite Orsini, esto luego de que se conociera las gestiones realizadas por la parlamentaria para intervenir a favor de su expareja Jorge Valdivia.

Al respecto Yeomans afirmó que “es una decisión política, porque una cosa es la arista disciplinaria que tiene que ver con su vínculo como militante, pero la otra tiene que ver con la decisión de llevar a otras personas a cargo de elección popular”.

En la misma línea, la diputada señaló que las acciones de Orsini “nos alejan profundamente y no nos identifican como parlamentarios. Tenemos que ser responsables con el uso de nuestro cargo, no fuimos electos para poder resolver asuntos personales (…) respaldo la decisión de la dirección nacional”.

Respecto al caso de Democracia Viva, la parlamentaria aseguró que “en ningún caso ha sido fácil”, pero destacó la gestión del gobierno: “Creo que se han tomado las decisiones que correspondían”. En la misma línea, frente a los cuestionamientos de la permanencia de Miguel Crispi en el segundo piso de La Moneda, la diputada fue enfática: “Cuando se cuestiona continuamente la decisión del Presidente sobre su equipo asesor raya en una complicación más allá. No entiendo cuál es la búsqueda continúa de hacer de esto un debate público que solo genera repercusiones al mismo Presidente”.

Finalmente, la diputada no descartó una eventual candidatura presidencial del alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic: “Nos interesa que el ala progresista se vea favorecida, por eso no se pueden descartar nombres”, concluyó.