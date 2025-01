Debate | La influencia de la industria tecnológica en el gobierno de Donald Trump

Los expertos, Carlos Franco y Manu Chatlani conversaron respecto de la participación de los líderes tecnológicos en el nuevo mandato del presidente estadounidense.

En conversación con ‘Ahora es Cuando’, el periodista y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Carlos Franco y Manu Chatlani, director de Jelly abordaron en detalle el protagonismo de Elon Musk, Mark Zuckerberg y Jeff Bezos, entre otros, que tendrán en el nuevo periodo de gobierno de Donald Trump.

Sobre esto, Franco explicó que “la presencia de estos grandes oligarcas o personajes de la tecnología lo que hace es acelerar y refundar (…) como por ejemplo la Inteligencia Artificial, que ya corre, pero que ahora será con esteroides”.

Por su parte, Chatlani expresó que “es la búsqueda de garantías, estamos viendo una industria que está amenazada por regulación (…) de alguna forma ¿cómo me acerco al gobierno de Trump? Me hago amigo de Trump y que a la hora de regular, que a mi no me regulen”.

En esta línea, Franco desarrolló la idea de que la lógica de estos magnates tecnológicos es que “hemos entendido que las reglas del juego de cuando el regulador aporta todo corre mucho más fácil (…) y Trump vincula su programa de gobierno con su programa de futuro. Ellos representan la nueva nación Trump”.

Asimismo Chatlani advirtió que “gente que no le compraba a Trump ahora aparece en la foto, hay que ver como ese contrapeso funciona y si es que dura en el tiempo o si es solo inicial, y luego se rompe como la cáscara de un huevo. Van a haber conflicto, no va a ser miel sobre hojuelas”.