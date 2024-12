Osvaldo Andrade (PS) desmitifica acuerdo por reforma previsional: “Se ha generado una expectativa exagerada”

En conversación con ‘Ahora es Cuando’, el exministro del Trabajo y militante del Partido Socialista (PS), Osvaldo Andrade, se refirió a la reforma previsional, el caso Monsalve y la proyección de la carrera presidencial.

Respecto a la discusión por la reforma de pensiones, el exministro se mostró contrario a que prontamente se llegue a un acuerdo en el Congreso. En esa línea aseveró que “no creo que esté tan cerca (la reforma). Se ha generado una expectativa exagerada, la peor manera de llegar acuerdo es cuando uno anuncia que está a punto de algo. Todavía esto tiene un rato”.

“Vamos a quedar al debe porque la reforma que sea va a ser una una reforma modesta”, aseguró Andrade, aunque destacó que “las cosas que se están planteando hasta ahora y en los que hay acuerdo están en la línea correcta, pero en el marco de un sistema de seguridad que solo está fundado en el ahorro individual, y mientras no salgamos de eso vamos a seguir con un déficit”.

Caso Monsalve

Andrade también se refirió a su visita a la cárcel a Manuel Monsalve y afirmó que “ir a ver a un amigo que está en prisión a mí me parece un deber”.

De la misma manera respaldó la presunción de inocencia del exsubsecretario: “Mientras no haya un tribunal que determine que hay una sanción las personas que están detenidas son inocentes y esto no tiene por qué ser contradictorio con la perspectiva de género”.

Pese a lo anterior, Andrade reconoció que Monsalve “cometió un error imperdonable. Un subsecretario del Interior no puede permitirse la posibilidad de salir en la noche con una subalterna”.

Elecciones presidenciales y carta oficialista

Finalmente, el exministro de Estado se refirió a la carrera presidencial y a la candidatura que el oficialismo debería levantar. Al respecto, señaló que “el progresismo tiene que tener una candidatura y si es socialista me parecería bien, pero tiene que emanar de una primaria”.

En la misma línea afirmó que desde el oficialismo tiene que haber una preparación tanto “para ser gobierno y oposición en el próximo período” y que la candidatura que emane “tiene que tener la capacidad de generar las condiciones para que no se desintegre ese bloque”. Así advirtió que “si los datos son reales el riesgo de no pasar a segunda vuelta es muy alto. El tema de la unidad tiene que ver con la sobrevivencia y no con una cuestión de presentación”.