Entrevista Infinita Paulina Vodanovic dice que intervención de Matthei en debate de pensiones “es un truco” para dilatar la reforma La senadora y presidenta del Partido Socialista (PS) emplazó a la exalcaldesa de Providencia a entregar detalles tras su rechazo al proyecto. En conversación con ‘Ahora es Cuando’, la timonel del PS, Paulina Vodanovic se refirió esta mañana a la postura de la oposición en materia de pensiones y en particular a los dichos de Evelyn Matthei, quien alertó ayer de “consecuencias graves no buscadas” en el contenido del proyecto. Sobre esto, Vodanovic fue crítica y dijo que “lo interpreto como un truco, cuando uno tiene dudas sobre un informe técnico, debiera decir que el informe técnico adolece de tales cosas. Lo que yo veo es una nueva dilación”. En esta línea, la timonel socialista, expresó que “no logramos avanzar en esta discusión que está entrampada, necesitamos como país que se pongan la mano en el corazón; Evelyn Matthei, y la derecha. El que está llevando el pandero es el Partido Republicano, aquí no hay dos derechas, hay una que está unida y que no dan el acuerdo para mejores pensiones”. Además, Vodanovic, aseguró que “se requiere un acuerdo país (…) y busquemos la fórmula y no dilatando soluciones a través de estos comentarios tan generales”. Por último, expresó su preocupación por el tuit de la futura candidata presidencial de la oposición y afirmó que “estamos volviendo a foja cero”.

[{"id_post":106774,"post_title":"Vlado Mirosevic y reforma previsional: \u201cEspero que Chile Vamos demuestre car\u00e1cter y no se deje chantajear por Jos\u00e9 Antonio Kast\u201d","post_link":"\/podcasts\/entrevista-infinita\/2024\/12\/23\/vlado-mirosevic-y-reforma-previsional-espero-que-chile-vamos-demuestre-caracter-y-no-se-deje-chantajear-por-jose-antonio-kast.html","post_date":"Dic 23 2024","image":"\/sites\/2\/2024\/12\/entrevista-2023-152-568x306.png","tag_principal":"Ahora es cuando"},{"id_post":106772,"post_title":"B\u00e1rbara Figueroa: \u201cNo somos un escollo, los que no quieren votar la reforma de pensiones es la oposici\u00f3n\u201d","post_link":"\/podcasts\/entrevista-infinita\/2024\/12\/23\/barbara-figueroa-no-somos-un-escollo-los-que-no-quieren-votar-la-reforma-de-pensiones-es-la-oposicion.html","post_date":"Dic 23 2024","image":"\/sites\/2\/2024\/12\/entrevista-2023-151-568x306.png","tag_principal":"Ahora es cuando"},{"id_post":106708,"post_title":"Soledad Hormaz\u00e1bal y reforma previsional: \u201cSin contribuci\u00f3n de los trabajadores no vamos a tener mejores pensiones\u201d","post_link":"\/podcasts\/entrevista-infinita\/2024\/12\/20\/soledad-hormazabal-y-reforma-previsional-sin-contribucion-de-los-trabajadores-no-vamos-a-tener-mejores-pensiones.html","post_date":"Dic 20 2024","image":"\/sites\/2\/2024\/12\/entrevista-2023-2-1-568x306.png","tag_principal":"Ahora es cuando"}]