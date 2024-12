Bárbara Figueroa: “No somos un escollo, los que no quieren votar la reforma de pensiones son la oposición”

En conversación con Ahora es Cuando, Bárbara Figueroa abordó, entre otros temas, discusión por el proyecto de mejora a las pensiones, que se encuentra en su recta final en el Congreso, Figueroa afirmó que “el sistema de AFPs fracasó en su función principal, que era reemplazar un sistema de seguridad social para garantizar pensiones dignas. Y viene fracasando hace décadas”.

Respecto de las críticas en contra del PC sobre su postura en el marco de esta discusión, Figueroa fue enfática y dijo que “no vamos a aceptar que se nos ponga en la lógica de quienes no queremos que avancen las reformas son extremos (…) no es maximalista quien sostiene que es necesario tener solidaridad”.

En esta línea, agregó que “me llama mucho la atención de que lo que se trata de instalar públicamente es que habemos actores que tenemos intransigencia, que nosotros somos un escollo, los que no quieren votar la reforma es la oposición, no tratemos de poner a todos en el mismo saco, para decir al final del día que logramos superar a los extremos, no estamos terminando con las AFPs”.

CONFLICTO MILEI VS. BORIC

Consultada por las polémicas declaraciones del ministro de economía de Argentina, Luis Caputo en contra del Gobierno y agudizadas por el presidente trasandino, Javier Milei en contra del presidente Boric, la exembajadora de Chile en el país vecino, afirmó que “no es el mejor de los estados, es preocupante, hay que hacerse cargo de que no es la primera vez que tenemos tensiones”.

Asimismo, dijo que “hemos compartido la posición del gobierno y las declaraciones del presidente Boric, las acciones de Cancillería son caminos necesarios para no escalar. Creemos que el actuar de nuestro gobierno ha estado muy en línea”.