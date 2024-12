Subsecretario Cordero llama a tener cuidado con el uso del ‘efecto llamada’ y dice que “es un concepto de la ultraderecha”

Además, reconoció que “esta es una conversación que es difícil y que lo más simple para el gobierno era guardar silencio”.

En conversación con Ahora Es Cuando, el subsecretario del Interior Luis Cordero abordó el polémico debate político respecto de la regularización de migrantes. Sobre esto, reconoció que “esta es una conversación que es difícil, lo más simple para el gobierno era guardar silencio (…) pero una de las formas de ser responsable es tomar decisiones relevantes para el país aunque puedan ser impopulares”. Asimismo, dijo que “se presta para fakes y un debate público muy desleal, es un debate que es radioactivo en gran parte del mundo”.

Además, explicó que ojo con el efecto llamada “fue utilizado por la ultraderecha en España por Vox para objetar los procesos de regularización, he invitado a que dispongamos de los datos, no le podría atribuir a los dos procesos de regularización del Presidente Piñera no tenemos evidencia del efecto de la atracción”. En esta línea, hizo un llamado a “tener ojo con el uso de la cuña efecto llamada, es un concepto político de la ultraderecha”.

Por último, Cordero expresó que “en periodo electoral el problema de hacer política utilizando el temor me parece irresponsable, le traslada el temor a las personas y hace de la política y la relación entre elector y quien postula de una necesidad por angustia”.

Caso Katty Hurtado

El subsecretario del Interior, Luis Cordero, se refirió además, a la situación de Katty Hurtado, mujer que fue condenada a 20 años de presidio por el asesinato en contra de su expareja y que desde el mundo político, se está solicitando su indulto. Sobre esto, Cordero explicó que Hurtado, “fue víctima del delito de violación dentro de la cárcel. No se pudo acreditar sus autores. Y de hecho la discusión que ahí hay, el Estado de Chile fue condenado por falta de servicio, indemnización de perjuicio en ese caso”.