Entrevista Infinita Susana Jiménez y debate por reforma previsional: “Veo con buenos ojos que se logre un acuerdo, que estemos convergiendo en los diagnósticos” La nueva presidenta de la CPC, abordó los desafíos para los próximos dos años que dura su periodo como timonel de los grandes empresarios. En su primera entrevista, tras ser electa como nueva presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, primera mujer en liderar el gremio empresarial, abordó los principales lineamientos que tendrá su gestión en medio de la discusión por reforma previsional y tributaria. En diálogo con Ahora Es Cuando, la economista y exministra expresó que su llegada a la cabeza de la CPC, “es una señal de los tiempos, que llegue una mujer marca un hito importante, soy la primera pero no seré la última. He sentido el apoyo de todos pero particularmente de las mujeres que hemos ido ocupando espacios”. Sobre este punto, además agregó que “para estar en estos cargos de alta dirección lo que tiene que cambiar es la base, hay un cambio cultural que se ha ido dando, pero que necesita más (…) hay una preocupación genuina y proactiva por incluir más mujeres en todos los cargos de las empresas”. Reforma previsional y tributaria Consultada por el debate legislativo, en torno a la reforma de pensiones, la nueva timonel de los empresarios valoró los avances en materia previsional: “Veo con buenos ojos que se logre un acuerdo, que estemos convergiendo en los diagnósticos y ahora evaluemos bien y técnicamente los instrumentos que se ponen sobre la mesa”. Respecto de la reforma de impuesto a la renta presentada por el Gobierno, aseguró que “la propuesta del gobierno ha mutado en forma positiva, partimos con alzas en el impuesto corporativo y estamos hoy hablando de rebajas y eso lo celebro, pero es insuficiente, bajar de 27 a 25, no es suficiente para generar un shock positivo”. Por último, se refirió a las acusaciones del diputado RN, Andrés Longton quien acusó a los empresarios de apoyar la regularización de migrantes para tener “mano de obra barata”. Sobre esto, Jiménez dijo que sus dichos son “poco empáticos con las personas” y agregó que “entiendo la disputa que hay por el tema migratorio, pero si hay un proceso de regularización soy partidaria de cambiar el orden de los factores, preferiría buenas medidas de controles fronterizos”.

[{"id_post":106500,"post_title":"Senador Lagos Weber: \u201cSi la reforma previsional no llega a prosperar ser\u00eda un fracaso para todos\u201d","post_link":"\/podcasts\/entrevista-infinita\/2024\/12\/17\/senador-lagos-weber-si-la-reforma-previsional-no-llega-a-prosperar-seria-un-fracaso-para-todos.html","post_date":"Dic 17 2024","image":"\/sites\/2\/2024\/12\/entrevista-2023-10-568x306.png","tag_principal":"Ahora es cuando"},{"id_post":106450,"post_title":"Harald Beyer y urgencia de una reforma previsional: “No es tolerable para la ciudadan\u00eda que se siga postergando”","post_link":"\/podcasts\/entrevista-infinita\/2024\/12\/16\/harald-beyer-y-urgencia-de-una-reforma-previsional-no-es-tolerable-para-la-ciudadania-que-se-siga-postergando.html","post_date":"Dic 16 2024","image":"\/sites\/2\/2024\/12\/entrevista-2023-9-568x306.png","tag_principal":"Ahora es cuando"},{"id_post":106361,"post_title":"Jos\u00e9 Antonio Kast emplaza a Matthei por reforma previsional: \u201cQue se pronuncie, no le he escuchado una palabra\u201d","post_link":"\/podcasts\/entrevista-infinita\/2024\/12\/13\/jose-antonio-kast-emplaza-a-matthei-por-reforma-previsional-que-se-pronuncie-no-le-he-escuchado-una-palabra.html","post_date":"Dic 13 2024","image":"\/sites\/2\/2024\/12\/entrevista-2023-7-568x306.png","tag_principal":"Ahora es cuando"}]