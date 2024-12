José Antonio Kast emplaza a Matthei por reforma previsional: “Que se pronuncie, no le he escuchado una palabra”

El fundador del Partido Republicano dijo además que “un mal acuerdo como las reforma de pensiones no va a contar con nuestra venia”.

En diálogo con Ahora Es Cuando, el líder y candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast se refirió al debate en torno a la reforma previsional y que en su recta final, no contaría con los votos de la colectividad lo que ha generado distancias con Chile Vamos. Sobre esto, afirmó que “no le vamos a abrir la puerta a esto, que ellos sigan haciendo lo que están haciendo, no entiendo cuál es su preocupación con nosotros”.

En esta línea, Kast emplazó a la figura de la exalcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei a tomar parte del debate: “Que se pronuncie sobre este tema, que parece ser la madre de todas las batallas, que partió el lunes, estamos a viernes, no le he escuchado una palabra”.

Además, Kast explicó que “grandes acuerdos sí, en la medida que hagan bien. Un mal acuerdo como la reforma de pensiones no va a contar con nuestra venia (…) si Chile Vamos está tan convencido de lo que está haciendo que no pierdan el tiempo compitiendo con nosotros, me sorprende que nosotros seamos tema para ellos”.

Carrera presidencial

Consultado respecto de las definiciones en materia presidencial, y quién sería la carta de la izquierda para competir por el sillón de La Moneda, Kast aseguró que “siempre he señalado que Michelle Bachelet va a ser candidata, la van a presionar de tal manera, la única que salva la estantería eres tú”.

En ese sentido, expresó su deseo de competir con la expresidenta Michelle Bachelet: “Me encantaría competir con ella, en un debate pedirle explicaciones de la tómbola, del aumento de impuesto, de salud, la gente tiene que hacerse responsable de lo que hizo. En migraciones tiene que darnos una explicación”.

Respecto de la irrupción en las encuestas del diputado Johannes Kaiser y exmiembro de la bancada republicana, Kast afirmó que “es una buena noticia y muchos están preocupados en la centro derecha. Nosotros hacemos las cosas con tiempo, esa no es mi elección”, sostuvo.