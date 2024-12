Mewes se distancia de reforma de impuesto a la renta de Marcel: “Gravar a esas personas es quitarle fuerza a la economía”

En conversación con ‘Ahora es Cuando’, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, se refirió al crecimiento económico del país y la reforma al impuesto a la renta propuesta por el Gobierno.

En primer lugar, el presidente de la CPC aseveró que recién este último año “estamos hablando en lo público y lo privado juntos de crecer (económicamente) y eso es vital, porque el sector privado necesita del Estado para crecer”. En la misma línea, aseguró que hay proyectos que están en desarrollo “pero tienen que destrabarse” y que “hay sectores que requieren el apoyo del Estado”, como el de la pesca y forestal.

Respecto a la inversión en el país, Mewes afirmó que “hablo por mí y por muchos empresarios que estamos en Chile, tenemos nuestras empresas acá y si no seguimos invirtiendo en las empresas se mueren”. De esta manera enfatizó que “no me digan a mi que ideológicamente no invertimos, porque sino nuestras empresas quiebran. No nos importa el Gobierno que esté, nos interesa que las políticas públicas sean buenas para que las empresas se desarrollen”.

Finalmente, el presidente de la CPC se refirió a la reforma al impuesto a la renta impulsada por el Gobierno y que busca aumentar los impuestos a las rentas personales más altas. Al respecto, Mewes se distanció de la propuesta del ministro Mario Marcel y afirmó que “no es bueno aumentarle los impuestos a esas personas”, argumentando que “normalmente son profesionales que invierten en vivienda o hacen inversiones en el mercado, por lo tanto, gravar a esas personas sería quitarle fuerza a la economía”.