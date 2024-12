Defensa de Valdivia dice que rechazo de recurso de amparo es una “decisión que se basa en errores” y acusa “desprolijidad” de la Corte

En conversación con ‘Ahora es Cuando’, la abogada defensora de Jorge Valdivia, Paula Vial, se refirió al rechazo del recurso de amparo presentado ante la Corte de Apelaciones y las nuevas diligencias del caso.

En primera instancia, Vial aseguró que “lo que no queremos es que una consigna como el ‘Yo te creo’ signifique que el Ministerio Público entienda que no tiene que investigar, pero al mismo tiempo, lo que uno no quiere es que haya prejuicio al momento de considerar a las mujeres”.

En la misma línea, Vial catalogó la lectura del ‘Yo te Creo’ por parte de quienes la impulsan de “malentendida, incluso por el Ministerio Público, porque significa arropar a la denunciante y entregar seguridades respecto a la posibilidad de hacer denuncias, pero al mismo tiempo debe ir acompañada del cuidado de ciertos principios del proceso” investigativo.

De esta manera, la abogada de Valdivia aseveró que desde la Fiscalía ha habido “una falta de cuidado impresionante, que además termina afectando también a la denunciante”, cuestionando las filtraciones que han existido de la investigación: “Creo que es un mecanismo al que desafortunadamente algunas fiscalías se han acostumbrado, porque le han traído ganancias en casos mediáticos”.

“No me cabe duda que hay un perjuicio gigantesco para Jorge Valdivia, porque él es una persona famosa y que se haya imputado estos antecedentes y se filtre esta información lo que hace es generar una duda para él y su entorno”, afirmó Vial.

En lo que respecta a la intervención de la diputada y expareja de Valdivia, Maite Orsini, Vial aseguró no tener contacto con ella y que su declaración, “desde el punto de vista del Ministerio Público va en línea de lo que yo he reclamado como la ‘farandulización’ de estas investigaciones, porque el Ministerio Público sabe perfectamente que la intervención de Orsini no tienen ninguna relevancia en la investigación”.

Frente a la decisión de la Corte de Apelaciones de rechazar el recurso de amparo, Vial acusó “desprolijidades” en la decisión y asegura que se “hace confundiendo los casos”. Finalmente, la abogada concluyó que en el caso de su representado la decisión de prisión preventiva fue adoptada “con descuido”, argumentando que “no es posible que des lugar a una prisión preventiva confundiendo los argumentos y los casos de una y otra denunciante”.