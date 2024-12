Senador Castro (PS) emplaza a la Superintendencia de Salud por devolución de Isapres: “Esto humilla a las personas”

Los usuarios buscan explicaciones. Múltiples Isapres le anunciaron a sus clientes que les devolverán los cobros excesivos en 156 cuotas (13 años), algunas de las cuales podrían ser menores a 1.000 pesos. Este plazo está permitido por la ley corta de Isapres aprobada en el Congreso, la misma que se insistió que era necesaria para permitir que se cumpliera el fallo de la Corte Suprema sobre los reembolsos sin hacer quebrar a las aseguradoras privadas.

El senador Juan Luis Castro (PS) ha sido enfático en que la culpa de esta situación no recae en el Poder Legislativo, y de hecho, contradijo en nuestro programa ‘Ahora Es Cuando’ que la ley haya sido necesaria: “No había ninguna obligatoriedad, ninguna letra ni ninguna línea de que este fallo se tenía que implementar a través de una ley… Este fue un camino político legítimo pero opinable. Durante toda la tramitación, las Isapres amenazaron con el colapso. Había un escenario instalado por las mismas aseguradoras”.

El senador recuerda que “yo no me hice parte del acuerdo, porque vi que esto terminaba haciendo que las personas pagaran el desequilibrio de las Isapres. Fuimos minoría, 5 de 50. El tiempo nos terminó dando la razón. Aquí nadie se puede lavar las manos”.

Castro fue duro con las aseguradoras privadas en su determinación: “Hay gente con cartas formales de sus Isapres que dicen que les devuelven 1 peso, y que no puede ser por transferencia electrónica. Eso es una verdadera provocación, porque humilla a las personas”.

Sobre responsabilidades políticas por esta irrisoria forma de devolución de cobros excesivos, el parlamentario apunta al gobierno: “Por esto el superintendente de Salud irá a la comisión de Salud. Yo pido que alguien se haga cargo de esa modalidad de devolución. Entre una mala voluntad de las Isapres y la superintendencia, que no pone un piso mínimo obligatorio… No se le puede dar a las Isapres 13 años para que paguen… ¿Con qué criterio se aprobaron estas cosas?”.

Ante eso agrega: “Yo no pido que la superintendencia haga milagros, pero sí que haga justicia… No puede quedar la impresión de que esto fue un gran voladero de luces, en donde a la gente no le dan nada y solo reciben notificaciones de alza de precios”.