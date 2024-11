Marisol Peña cuestiona eslogan feminista del Ejecutivo: “El ‘amiga yo te creo’ es para el resto pero no para el Gobierno”

En conversación con ‘Ahora es Cuando’, la directora del Centro de Justicia Constitucional de la UDD, Marisol Peña, analizó cómo el Gobierno ha manejado la denuncia en contra del presidente Gabriel Boric y el caso Monsalve.

En primera instancia, la también expresidenta del Tribunal Constitucional (TC), aseveró que la perspectiva de género no ha sido aplicada al interior del oficialismo. Así señaló que “el ‘amiga yo te creo’ es hoy para el resto, pero no para el Gobierno” argumentando que hubo “mucho tiempo” en que la denuncia contra Manuel Monsalve estuvo en conocimiento y “no hubiera existido ningún tipo de acercamiento a la presunta víctima”.

En la misma línea, frente a la denuncia contra el presidente Gabriel Boric, Peña señaló que ocurre lo mismo: “Ha habido un desfase entre el momento que se ha sabido y el momento en que se informa, pero tampoco hemos visto a la ministra (Antonia) Orellana tratando de contactar a la víctima y apoyarla”.

Al ser consultada por los costos políticos y jurídicos para el Gobierno en ambos casos, Peña explicó que “desde el punto de vista de cualquier gobierno, la diferencia entre el discurso y la práctica tiene un costo grave, desde el punto de vista de la legitimidad”.

De esta manera, agregó que el gobierno de Boric es “de izquierda y se definió como feminista (…) evidentemente hay un problema de legitimidad. Hoy es difícil creerle, porque hay un desfase entre lo que ha proclamado históricamente y la forma en la que se comporta”.

“Con lo que yo me quedo es que el Gobierno se toma tiempo, no es capaz de dar una respuesta comunicacional inmediata y de activas mecanismos. A mí me indica que está muy perdido, queda en una situación de parálisis”, concluyó Peña.