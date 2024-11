Galilea (RN) critica intervención de Vallejo ante acusación contra Boric: “No corresponde que dé opiniones de presuntas culpabilidades”

En conversación con ‘Ahora es Cuando’, el senador y presidente de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea, se refirió a la denuncia en contra del presidente Gabriel Boric.

En primera instancia, el senador enfatizó que desde el Gobierno debiera ser relevante “asegurar y dar todos los pasos necesarios para que la ciudadanía tenga claro que esa investigación se hará libre de toda presión, de que no habrá ningún tipo de abuso de poder”.

Es por ello que el presidente de RN cuestionó la vocería realizada por la ministra Camila Vallejo, quien abordó la denuncia en contra del Mandatario. Al respecto, Galilea catalogó de “desafortunadas” las declaraciones de la ministra, ya que “entra en poner en duda la denuncia, las condiciones de la denunciante. Da un paso que es en falso del punto de vista de asegurarle a la ciudadanía que el Gobierno no se involucra en la investigación”.

“Ni en caso de Monsalve ni en esta denuncia (contra Boric) corresponde que la vocera esté dando opiniones de presuntas culpabilidades o presuntas inocencias”, precisó Galilea.

Pese a lo anterior, el senador recalcó que el avance de la agenda legislativa no debiera verse interrumpido por la denuncia en contra del Presidente. De esta manera, aseguró que, pese a que “estas cosas golpean el ánimo particularmente del oficialismo”, como oposición “no me debo a las crisis o no crisis que tenga un Gobierno a la hora de tratar de avanzar, nos debemos a la ciudadanía que nos eligió. Para mí siguen intactas todas las buenas voluntades para seguir adelante con los proyectos que nos parezcan importantes”.