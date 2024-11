Alcalde Claudio Castro tras triunfo de Orrego: “Esta elección refuerza la idea de la moderación”

El encargado territorial de la candidatura del gobernador reelecto por la RM, Claudio Orrego reconoció que en un momento “si hubo incertidumbre”.

En conversación con ‘Ahora es Cuando’, el alcalde de Renca Claudio Castro, abordó los detalles del triunfo de Claudio Orrego en la segunda vuelta de la Región Metropolitana. Tras el resultado, el alcalde de Renca reconoció que “la candidatura de Francisco Orrego nos enfrentó a algo desconocido y eso pone algo de incertidumbre que tenía que ver con un tipo de acción política que es novedosa”.

En esta línea, Castro, además explicó que “la candidatura de Francisco Orrego era una caricatura de la meritocracia medio forzada (…) y eso no engancha con la ciudadanía. La derecha tiene que hacer una revisión de este candidato incómodo, quedaron atrapados en el personaje que eligieron como candidato”, arguyó.

Futuro de la centroizquierda

Consultado respecto de los lineamientos del oficialismo, Castro dijo que “me siento parte de un mundo que dentro del amplio espacio del progresismo lo que tiene que hacer es ganar una posición de una socialdemocracia moderna y moderada que es capaz de ofrecer una visión de al menos 30 años plazo”.

Además, agregó que “lo más importante que tenemos que trabajar es el proyecto, me encantaría ver un mundo progresista que convocara a un gran congreso con una propuesta marco, eso es una condición para que el progresismo vuelva a tener una fuerza no pendular, eso no lo ha hecho bien al desarrollo de Chile en el último tiempo”.

Candidatura presidencial

Respecto de la futura carta presidencial del sector, Castro explicó que “tiene que salir el nombre definitivo del mundo progresista de una gran primaria”, y argumentó que “más importante que quién gana el próximo Gobierno es cómo se van a establecer las mayorías en el Congreso. Sin eso, puede ser una pesadilla”.

Por último, explicó que “si alguien pensaba que tenía lista la elección presidencial, nadie lo puede ver así, eso refuerza la idea de que el mundo progresista tiene ideas muy claras de poder mantener el Gobierno. Esta elección refuerza la idea de la moderación, hace dos años no era así, ganaba la estridencia y ahora termina de ser sepultada”.