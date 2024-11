Ministro Gajardo descarta riesgo para Monsalve en cárcel de Rancagua: “No tiene ningún problema de seguridad”

El titular de Justicia desestimó la advertencia de Gendarmería respecto de las complejidades del módulo en el que se encuentra el exsubsecretario del Interior.

En conversación con ‘Ahora es Cuando’, el ministro de Justicia y DD.HH., Jaime Gajardo se refirió, entre otros temas, a la situación de seguridad del exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve en la cárcel de Rancaguatras ser acusado de abuso sexual, violación y violación tentada en contra de una funcionaria de Gobierno.

En esta línea, Gajardo explicó la decisión del traslado de Monsalve a este módulo y dijo que “se le pidió un informe a Gendarmería que se le entregó al juez y se le dio distintas alternativas, dentro de las cuales estaba Rancagua en un módulo en particular donde hay personas con bajo compromiso delictual, que no tiene ningún problema de seguridad”. Además, el ministro afirmó “que es un módulo totalmente aislado, no es posible que presos de máxima seguridad puedan acceder”.

Consultado respecto de las filtraciones que ha tenido el caso, el ministro Gajardo emplazó al Ministerio Público por la publicación de la declaración de carácter privado que entregó el presidente de la República, Gabriel Boric y dijo que “no hemos recibido ninguna explicación, más que se conozca la declaración es complejo que las investigaciones son secretas para que lleguen a un buen puerto”.