Caso Audio | Exfiscal Gajardo: “Lo que hizo Juan Pablo Hermosilla fue decepcionante”

A través de una conferencia de prensa, el hermano y abogado de Luis Hermosilla, Juan Pablo Hermosilla, reveló un listado de nombres de jueces y fiscales que habrían mantenido contacto con su hermano, entre ellos el fiscal nacional Ángel Valencia.

En conversación con ‘Ahora es Cuando’, el abogado y exfiscal Carlos Gajardo se refirió a los nuevos antecedentes revelados.

En primera instancia, Gajardo explicó que “no es poco usual que un sujeto que está imputado decida colaborar (en la investigación), y por lo tanto, entregue aportes relevantes”. Así señaló que “eso fue lo que prometió Juan Pablo Hermosilla hace algunas semanas”, pero que, ante esa promesa y tras la conferencia de prensa “los resultados son bastante pobres”.

En la misma línea dijo que, cuando Juan Pablo Hermosilla “da este listado de nombres, se le pregunta si esas comunicaciones hay irregularidades, y él mismo lo pone en duda”. Ante ello, aseveró que “fue decepcionante lo que hizo. Lo que vimos fue un ejercicio comunicacional que más bien tiende a confundir a la ciudadanía”, por lo que “uno lo podría leer en clave de que está tratando de meter a más gente en conductas que podrían ser irregulares, cuando en verdad lo que hemos conocido es de una gravedad absolutamente distinta”.

Con respecto a las acusaciones que hizo Juan Pablo Hermosilla contra el fiscal nacional Ángel Valencia, Gajardo señaló que lo que uno esperaría, ante una acusación grave, “es que las pruebas que tenga sean del mismo tonelaje”. De esta manera, emplazó a que Hermosilla demuestre sus dichos, ya que “si no da esas pruebas me parece que está cometiendo un delito de calumnia (…) es tan grave que si eso fuera cierto el Fiscal Nacional no podría seguir” en su cargo.

En la misma línea, Gajardo señaló que acudir al Colegio de Abogados por parte de Valencia “no es suficiente, tiene que haber una acción de injuria y calumnia”.

Finalmente, respaldó la labor del Valencia y la fiscal a cargo de la investigación, Lorena Parra: “No veo un reproche que hacer en la manera que han conducido estas investigaciones (…) solo puedo leer esta solicitud de inhabilitar al fiscal nacional y a la fiscal Parra como un intento de sacar a personas que han sido especialmente rigurosas en esta investigación”.