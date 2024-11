Presidente del PC blinda a Claudio Orrego: “Tenemos la determinación de apoyar activamente la candidatura”

En conversación con ‘Ahora es Cuando’, el presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, se refirió a un eventual cambio de gabinete y al apoyo a la candidatura por al gobernación de la Región Metropolitana (RM).

Al ser consultado por un eventual cambio de gabinete, Carmona señaló que espera que “sea en función de cuáles son los desafíos y las tareas de este último periodo de Gobierno”.

En relación a la salida de los ministros militantes del PC, como la ministra de Trabajo Jeannette Jara o el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, Carmona aseguró que la disposición del partido “es que ellos sean la prioridad en la tarea del Gobierno”.

Con respecto a las críticas que han surgido contra la ministra Carolina Tohá tras el caso Monsalve, el presidente del PC apuntó a una estrategia de la derecha y señaló que “para mí la orden del día no la pone la pauta sostenida por la derecha, ellos tienen un interés evidente de tratar desactivar la gestión de gobierno afectando ministerios claves”.

En la misma línea, agregó que, las críticas a Tohá por parte de la oposición “está sacando el foco del tema de fondo, que es un hecho concreto, se llama exsubsecretario del Interior (Manuel Monsalve)”.

Candidatura Claudio Orrego

Respecto al apoyo de la candidatura de Claudio Orrego como gobernador de la RM, Carmona explicó que, en un principio, “efectivamente no fuimos nosotros los que promovimos la candidatura, hubo un momento en que incluso nos preguntamos si era contribuyente”. No obstante, aseveró que “para mí está claro hoy que la propuesta de Claudio Orrego es la propuesta que, no solo la influencia de los comunistas, sino la izquierda de la RM le corresponde hacer, todo vez que frente a eso está la propuesta de una derecha que es un retroceso”.

“Lo que vale hoy es que nosotros tenemos la determinación de apoyar activamente la candidatura de Claudio Orrego, tal como lo hicimos la primera vuelta”, concluyó.