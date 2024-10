Senador Insulza (PS) advierte al Congreso por caso Monsalve: “Si no calmamos las aguas esto va a ser muy lamentable”

En conversación con ‘Ahora es Cuando’, el senador del Partido Socialista (PS), José Miguel Insulza, se refirió a la acusación de presunta violación en contra del exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve y las repercusiones al interior del Gobierno.

Al ser consultado sobre el manejo del Gobierno ante el caso, el senador oficialista valoró que “al comienzo se manejó adecuadamente. No soy de los que piense que por haberse demorado un día las cosas se han hecho mal”. No obstante, criticó el extendido punto de prensa del presidente Gabriel Boric el pasado viernes 18 de octubre: “Fue un involucramiento demasiado fuerte en el tema, no corresponde que haga esas cosas”.

En la misma línea, el senador apuntó a que la investigación quede en mano de la justicia. Así señaló que “espero que realmente se circunscriba a una Fiscalía (…) hay que dejar que la justicia opere”, aunque no negó “la gravedad que tiene desde el punto de vista político, porque Manuel Monsalve era uno de los personeros del Gobierno más prestigiado”.

Frente a las críticas que se han levantado desde parlamentarios de oposición e incluso oficialistas, como el caso del diputado Raúl Soto, quien apuntó a que “el peor enemigo del Gobierno es el propio presidente Gabriel Boric”, el senador Insulza aseveró que “no es nuevo, los protagonistas de este tipo de cosas están siempre ahí. Son los mismos diputados”.

En esa línea, cuestionó la idea de crear una Comisión Investigadora: “¿de qué? si hay un fiscal, hay un tribunal. Si se ha cometido un delito se juzga de la manera que toca, pero parece que algunos en la Cámara no se dan cuenta que están para otras cosas”. Bajo el mismo argumento, apuntó a que políticamente la discusión debe calmarse: “Si no calmamos las aguas esto va a ser muy lamentable, incluso desde el punto de vista de la gestión del Gobierno y del desprestigio tremendo que tiene el Congreso hoy”.

Finalmente, al ser consultado por el impacto electoral que el caso Monsalve puede provocar, el senador afirmó que “el hecho que haya una denuncia contra un personero que tenía el prestigio de Monsalve ciertamente daña, eso no se puede negar”. No obstante, apuntó a que no debería causar un daño en los resultados de las elecciones municipales “porque esta es una elección local, hay muchos candidatos y no veo por qué ellos van a pagar las consecuencias por lo que está pasando”.

“Estamos prejuzgando sobre un montón de cosas, en lugar de dedicarnos a lo que es lo nuestro: la gestión del país”, concluyó el senador.