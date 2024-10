A cinco años del 18-O | Sergio Micco, exdirector INDH: “Estuvimos en riesgo de perder nuestra democracia”

En conversación con ‘Ahora es Cuando’, el exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, analizó el estallido social en un nuevo aniversario.

“Mi primer sentimiento del 18 en la noche con los militares en la calle fue ‘esta película ya la viví”, partió afirmando Micco al recordar el día de la revuelta social en 2019. En la misma línea, agregó que “hay gente que trata de rescatar el 18 de octubre como una gran manifestación de diversidad, pero yo lo viví desde la perspectiva de una violencia desatada y violaciones gravísimas a los derechos humanos”.

Micco también recordó que en 2019 “veníamos con una deslegitimación de nuestras instituciones democráticas y con la incapacidad del mundo político de responder a demandas sociales”. Así apuntó de que “no había desconfianza, sino que ira: el estallido social es un estallido emocional”.

“La autocrítica que me hago como director es que no fuimos capaces de sacar una declaración unánime condenando la violencia”, aseveró Micco, tras la violencia vivida la noche del 12 de noviembre de 2019. De esta manera, apuntó a que “un riesgo en nuestra democracia es que la clase política no condena la violencia”, y que “cuando se viven crisis sociales de esa magnitud la oposición tiene que ser leal con la democracia, y la lealtad con la democracia era cerrar filas en torno a las instituciones políticas y eso no ocurrió (en 2019). Estuvimos en riesgo de perder nuestra democracia”.

Bajo el mismo argumento, Micco reiteró que “uno no entiende por qué esta debilidad de la condena a la violencia, hasta el día de hoy no lo veo claro”, aunque puntualizó que igual le preocupa “que ya no se está hablando de violación a los derechos humanos y de eso también no nos podemos olvidar”.