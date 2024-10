Juan Pablo Luna a cinco años del 18-O: “Es tiempo de entender que el estallido es un síntoma más que una causa” 

En la antesala a un nuevo aniversario del estallido social, en conversación con ‘Ahora es Cuando’, el cientista político y académico de la Escuela de Gobierno UC, Juan Pablo Luna, nos presentó su nuevo libro ¿Democracia muerta?. Chile, América Latina y un modelo estallido, y analizó la actualidad política y social de Chile.

“Lo que el libro trata de hacer es salir de este juego de ‘culpas cruzadas e interpretaciones’ de estos años. Trata de entender qué, de lo que está pasando en el país, tiene que ver con el estallido social”, precisó Luna.

En la misma línea diagnosticó que “los problemas que estamos viendo en la democracia tienen que ver con cuestiones estructurales, que dicen relación con cambios de cómo funciona la sociedad, la pérdida de poder de los Estados”, más que en “cómo funcionan las instituciones política”. Así advirtió que “para entender la crisis de la democracia hay que entender mejor cómo funcionan nuestras sociedades”.

En relación al análisis sobre el estallido social, Luna señaló que “es tiempo que empecemos a entender que el estallido es un síntoma más que una causa, y es un síntoma de un deterioro que venía de antes”. De la misma manera, agregó que “más que verlo como un antes y un después me parece más productivo verlo como un momento álgido de un proceso de crisis”.

El académico de la UC también se refirió a la crisis del Poder Judicial y los cuestionamientos al sistema de nombramiento de jueces. Al respecto, catalogó la situación de “compleja”, ya que “te estás quedando sin sistema judicial”. En la misma línea, señaló que la crisis “es un eslabón más de una cadena de la cual te has ido comiendo la legitimidad de buena parte de las instituciones, entonces la pregunta es ¿cómo salimos de acá?”.

Finalmente, Luna también analizó una eventual reforma al sistema político. Al respecto, argumentó que no es “tanto el problema que tengas 20 partidos”, sino que “cada partido está compuesto por liderazgos individuales que no responden a sus compañeros de lista”. De esta manera, concluyó que “los partidos como organización están rotos. Podemos hacer una reforma para tener menos partidos, pero eso no necesariamente va a generar mejores partidos”.