Ministro Marcel defiende nuevo proyecto que pone fin al CAE: “El sistema actual es caro para el Estado y para la gente”

En conversación con ‘Ahora es Cuando’, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió al nuevo proyecto CAE presentado por el Gobierno y a la acusación constitucional (AC) en contra de la ministra Carolina Tohá.

presidente Gabriel Boric anunciara, a través de cadena nacional, el proyecto de condonación del Crédito Aval del Estado (CAE) y un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior (FES), surgieron cuestionamientos al respecto.Uno de ellos fue el de “nos hubiéramos ahorrado 12 años” si en su momento se hubiese discutido. Luego de que elanunciara, a través de cadena nacional, el proyecto de condonación dely un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, surgieron cuestionamientos al respecto.Uno de ellos fue el de Magdalena Piñera , hija del expresidente Sebastián Piñera, quien salió a defender el proyecto CAE presentado por su padre afirmando quesi en su momento se hubiese discutido.

Ante las declaraciones de Piñera, el presidente Boric reconoció similitudes entre ambos proyectos, pero apuntó a que los puntos de encuentro otorgan “mayor facilidad” para la aprobación de la propuesta.

Al respecto, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se cuadró con Boric y aseveró que “lo que se describe tiene que ver con las dificultades para tomar decisiones sobre reformas que son necesarias para el país; dificultades que se dan particularmente en el ámbito político”, y que en ese contexto, “las cifras de Magdalena Piñera son apropiadas (…) el costo de esto es que si las cosas no se resuelven a tiempo son mucho más complicadas después”.

En la misma línea, el ministro Marcel cuestionó los aranceles de las universidades y la extensión de las carreras, y apuntó a que es un factor que “hace que los niveles de deuda, cuando egresan (los estudiantes) sean muy altos y que hoy la deuda educacional represente el 19% del total de la deuda de los hogares”.

De esta manera, el ministro defendió la propuesta del Gobierno y explicó que “el sistema actual es bien caro para el Estado y para la gente, porque el hecho que se registre como deuda significa que los egresados no tienen buenos indicadores financieros para acceder a otros créditos”. Así el ministro disparó hacia los bancos y señaló que “la cobranza por parte de los bancos no se responsabilizaron, está cayendo en las universidades y en el Estado (…) hoy la mayor parte del crédito lo tiene Banco Estado, no los bancos privados”.

“No hay resta de recursos para otras cosas”, afirmó el ministro respecto al proyecto y desmintió que “altere las prioridades presupuestarias y comprometa recursos del presupuesto” del Gobierno, sino más bien “implica un ahorro creciente en 10 años”.

AC contra Tohá

Finalmente, el ministro Marcel también se refirió a la acusación constitucional en contra de la ministra del Interior, Carolina Tohá, por seguridad. Al respecto, el ministro valoró el respaldo del exdirector Ricardo Yáñez a Tohá en el Congreso, y la catalogó como “la mayor defensa”.

Así agregó que “él (Yáñez) dijo que ‘el Gobierno del presidente Boric resolvió muchos problemas que teníamos como Carabineros’ (…) los hechos en términos de recursos son claras: los recursos para seguridad pública va a significar que a fines del 2025 habremos aumentado el presupuesto en un 20%, cuando en el gobierno anterior se redujo”.

“Por supuesto que hay una preocupación ciudadana, pero por otro lado, el esfuerzo que se ha hecho no tiene mucha comparación hacia atrás”, concluyó.

https://open.spotify.com/episode/5LoySFuIMeQvz5CBvtu88E?si=ftE3lFmKTMOLGAaE7B8Efg