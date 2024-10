Ministro Cordero y supuesta vinculación de Irina Karamanos con caso Convenios: “Su declaración ha sido categórica”

En conversación con ‘Ahora es Cuando’, el ministro de Justicia y DD.HH., Luis Cordero, se refirió a las nominaciones en la Corte Suprema, acusación constitucional contra la ministra Tohá y al caso Convenios.

Con respecto a la aprobación de las nominaciones de ministros de la Corte Suprema , el ministro señaló que “el proceso de nominación fue sobre los candidatos, pero sobre todo por la necesidad de darle continuidad a las instituciones”.

De esta manera, aseveró que “había que cerrar esta etapa”, enfatizando que “la segunda conversación que es necesario cerrar es el tema (del nombramiento) de la Contraloría”.

Caso Convenios

Irina Karamanos a una cuenta de la Fundación Procultura durante la campaña electoral del presidente Gabriel Boric. Tras esto la exprimera dama negó las acusaciones a través de un comunicado y aseguró que colaborará con la justicia. Un reportaje realizado por El Mostrador reveló que la PDI, en el marco del caso Convenios, habría detectado una serie de abonos sospechosos realizados pora una cuenta de ladurante la campaña electoral del presidente Gabriel Boric. Tras esto la exprimera dama negó las acusaciones a través de un comunicado y aseguró que colaborará con la justicia.

En relación a la declaración de Karamanos, el ministro Cordero señaló que “el gobierno tiene en consideración lo que tiene que haber dicho” y que “lo demás forma parte de las indagaciones y de las investigaciones penales que se lleven a cabo, pero creo que en su comunicado ha sido bien categórica”.

En esa línea, el ministro precisó que “las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público son institucionales y no personales, sentar dudas sobre ese punto me parece que es innecesario”, y agregó que “no se me pasaría por la cabeza poner en duda la severidad con la cual ha actuado el Ministerio Público en las indagaciones sobre corrupción”.

Así el ministro volvió a destacar la declaración de Karamanos: “Esa explicación que es muy transparente, luego en la investigación del Caso Convenios, es un asunto que le corresponde al Ministerio Público”.

AC contra ministra Tohá

El jefe de la cartera de Justicia también se refirió a la acusación constitucional (AC) en contra de la ministra del Interior, Carolina Tohá. En esa línea fue categórico en señalar que “transformar los debates de seguridad pública, que yo sé que son debates electorales, en una cuestión divisionista es la mejor estrategia para las organizaciones criminales”.

El ministro argumentó que “a rato forzamos un divisionismo que en los hechos no lo es” y reiteró que “es relevante no perdernos en el tema estructural de seguridad”, ya que “la seguridad es relevante antes y después de la elección”.