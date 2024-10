Briones dice que caso de Cubillos “pone en jaque banderas de la centroderecha” y la emplaza a “una defensa más elaborada”

En conversación con ‘Ahora es Cuando’, el exministro de Hacienda y académico de la UAI, Ignacio Briones, se refirió al crecimiento económico, la seguidilla de acusaciones constitucionales anunciadas por parlamentarios y el polémico sueldo de Marcela Cubillos.

En relación al crecimiento económico, el exministro afirmó que “la economía va a andar en torno al 2,5 de crecimiento, pero esa no es la discusión relevante, el punto de fondo es que el 2,5 en un año es insuficiente”.

En la misma línea, Briones cuestionó que “escucho a gente de ambos sectores que dice ‘hay que crecer’, como si el crecimiento cayera de Marte”, pero que en realidad “hay que meterse en la cabeza que para crecer requiere de variables reales y reformas estructurales: el crecimiento depende de que haya inversión, innovación, emprendimiento, y esas tres cosas no caen del más allá”.

Acusaciones constitucionales (AC)

Briones se refirió a la fallida acusación constitucional (AC) anunciada por diputados de oposición en contra del presidente Gabriel Boric, y también a la AC en contra de la ministra del Interior, Carolina Tohá. Al respecto, recordó que “al gobierno del presidente Piñera nos hicieron la vida imposible a punta de acusaciones constitucionales”, pero que “observo con mucha preocupación” la utilización de esta medida.

Así advirtió que “la pregunta es ‘¿vamos a seguir usando las AC como una herramienta política? Estamos desvirtuando la institucionalidad para sacar ventajas políticas, en ese camino estamos liquidados”.

En esa línea, al ser consultado por una reforma al sistema político, Briones afirmó que “la única manera de que esto pueda tener alguna chance de salir se llama ‘presidente Gabriel Boric'” y argumentó que “cuando se está en un mal equilibrio dentro de un sistema, no se modifica por los mismos actores del sistema, menos en época electoral”.

USS y sueldo de Cubillos

El exministro abordó el polémico sueldo de la actual candidata a la alcaldía de Las Condes, Marcela Cubillos, en la Universidad San Sebastián (USS) cuando era académica.

“No debiera generar ninguna duda que el megasueldo que tenía no tiene una justificación académica, en primer lugar, porque ella no es académica”, disparó Briones, y agregó que, en segundo lugar, “en la academia los sueldos de profesores son 10 veces menores que eso. Si tiene alguna justificación, hay que buscar algún otro atributo de la candidata y el atributo principal es que es política (…) no hay ningún insulto en decir aquello”.

De esta manera, Briones señaló que el caso de Cubillos “pone en jaque banderas fundamentales de la centroderecha”, como, por ejemplo, el valor del mérito, y emplazó a la candidata a “una defensa un poquito más elaborada”.