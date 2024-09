Alcalde Codina y renuncia de Tohá: “Sería necesaria si no hay un cambio de conducta”

En conversación con ‘Ahora es Cuando’, el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, se refirió a la crisis de seguridad y la balacera en Bajos de Mena, la cual terminó con un adolescente fallecido, dos niños heridos de gravedad y funcionarios del Cesfam Raúl Silva Henríquez amenazados.

“básica para poder retomar la atención con turnos éticos”, pero puntualizó que “en cuanto a coherencia considero que hay mucha incoherencia, porque la comisaría que cubre esta zona fue bajada a categoría ‘C’ y nunca se le repuso la categoría ‘A'”, lo cual significó “quitarle recursos logísticos como vehículos y otros implementos necesarios para el actuar de Carabineros”. Pese a que el delegado Gonzalo Durán anunció un punto fijo de Carabineros a las afueras del centro médico tras la balacera, Codina explicó que la medida es, pero puntualizó que, lo cual significó

En la misma línea, el alcalde de Puente Alto explicó que “cuando hay zonas en las que se instalan este tipo de bandas, evidentemente bajan las denuncias”. De esta manera, argumentó que hay un problema en la distribución de las dotaciones y que estas “deberían considerar los tipos de delitos graves, que son reflejo de la operación de este tipo de bandas, y no solo las denuncias, porque la porque la gente o no se atreve a denunciar o creen que no sirve para nada”.

El alcalde también cuestionó que, ante situaciones ocurridas como las de Bajo de Mena, se siga hablando solo de ‘ajustes de cuentas’, ya que “finalmente lo que están haciendo no es solo concretar homicidios, que ya de por sí son un mal extremo”, sino que también “están destruyendo un tejido social y debilitando la presencia del Estado”.

Codina agregó que lo ocurrido en Bajos de Mena “amerita el llamado a la ministra del Interior y al equipo de seguridad del Gobierno de que no se pueden quedar con la frecuencia del delito, sino también la gravedad (…) estamos enfrentando bandas que no las vamos a vencer con discursos románticos”.

Al ser consultado sobre el apoyo a las solicitudes de renuncia de la ministra Carolina Tohá y el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, por parte de la oposición, Codina señaló que “sería necesaria si no hay un cambio de conducta, un cambio de actitud”. Así señaló que, pese a que “fueron desafortunadas las palabras de la ministra hace menos de una semana cuando de alguna manera trato de normalizar los homicidios de Fiestas Patrias”, entiende que “ella reconoció que habían sido descontextualizadas”, aunque reiteró que “para mí es importante que haya un cambio de actitud y se priorice el tema del combate a la delincuencia”.