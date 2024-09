Diputada Ossandón (RN) dice que USS funciona como “protección” para el mundo político: “De alguna forma hay que navegar cuando no se está en el gobierno”

En conversación con ‘Ahora es Cuando’, la diputada y jefa de bancada de Renovación Nacional (RN), Ximena Ossandón, se refirió a las acusaciones constitucionales (AC) en contra de los supremos Ángela Vivanco, Jean Pierre Matus y Sergio Muñoz.

Al respecto, la diputada defendió juntar una acusación constitucional en contra de Muñoz y Vivanco por parte de la oposición, y aclaró que desde Chile Vamos se tomó “la decisión política de hacerlo en conjunto y llegamos a la conclusión que la falta era la misma, que es el notable abandono de deberes”.

En la misma línea, Ossandón explicó que “no quisimos mencionar ni a Andrés Chadwick ni (Luis) Hermosilla como responsable de esto, porque nuestra materia es otra, nuestro instrumento es una AC”. Aún así reconoció que “es complejo estar acusando a ministros de la Corte Suprema, y además vemos ahora que aparece otra arista más, una judicialización por esta querella que Andrés Chadwick haría (…) nunca es bueno que se judicialice la política”.

Al ser consultada por una eventual acusación en contra del ministro Mario Carroza, que sería impulsada por la diputada Camila Flores, Ossandón reconoció que la medida “no se sociabilizó dentro de la bancada misma”. De esta manera explicó que “en estas acusaciones tú tienes que hablar con la bancada y vamos todos en conjunto (…) la bancada de RN no tuvo participación, no quiere decir que la diputada Flores no lo haya comunicado en su minuto, pero nosotros estábamos abocados a la (AC) de Vivanco y Muñoz”.

USS y sueldo de Marcela Cubillos

La diputada también se refirió a la situación que afecta a la Universidad San Sebastián (USS) luego que se diera a conocer que actual candidata por la comuna de Las Condes, Marcela Cubillos, recibía un sueldo de $17 millones mensuales por impartir clases.

Al respecto, Ossandón no negó que la situación incida en los resultados de las elecciones municipales: “Negar esa posibilidad sería una tontera”, aunque “me parece que uno nunca va a saber, sino pasada las elecciones, si esto afectó poco, mediana o mucho”. Aún así aseveró que “al menos existe la salvedad que estas elecciones son un poco más ciudadanas que si estuviéramos el próximo año en elecciones parlamentarias (…) ahí entraríamos todos en el mismo paquete, es por eso que nosotros desde RN hemos pedido que ojalá Andrés Chadwick aclare su relación exacta con Hermosilla”.

La diputada aseveró que “toda la vida me ha llamado la atención que cualquier persona que salía (de la USS) debían ser personas con preparación, que tienen que haber aportado muchísimo a las clases que se daban”, aunque puntualizó que, tras conocerse el sueldo de Cubillos, “está esa arista que se debe investigar y hoy tengo entendido que desde la Cámara han aparecido varios oficios de investigación, y es lo que corresponde”.

Finalmente, Ossandón señaló que la universidad funciona como “protección” para el mundo político y que “de alguna forma hay que navegar cuando uno ya no está en el gobierno”.