“Me gustaría una mayor claridad”: Diputado Undurraga (Evópoli) se suma a voces de Chile Vamos que piden a Chadwick aclarar vínculo con Hermosilla

En conversación con ‘Ahora es Cuando’, el diputado de Evópoli, Francisco Undurraga, se refirió a las acusaciones constitucionales (AC) presentadas en contra de los supremos Ángela Vivanco, Jean Pierre Matus y Sergio Muñoz.

Ante las acusaciones de una ‘búsqueda de un empate’ de AC por parte de la oposición, el diputado aclaró que “no veo que aquí haya un empate”, sino más bien “una preocupación por parte de un parlamento que dentro de sus facultades está fiscalizar y promover en el momento que se estime conveniente acusaciones constitucionales contra miembros del Estado”. En esa línea, puntualizó que todas las AC presentadas “hay que estudiarlas en su mérito”.

De esta manera, el diputado Undurraga respaldó las medidas del Congreso en el marco del caso Audio: “¿qué vamos a hacer? ¿vamos a hacer vista gorda como parlamentarios y representantes de la ciudadanía sobre los graves hechos que están pasando en los tribunales? La única forma de no hacer vista gorda es acometer con los elementos que la Constitución te da”.

Bajo el mismo argumento advirtió que, frente a la crisis del Poder Judicial, desde el mundo político “no tenemos que llegar a un acuerdo en términos de ‘arreglemos esto y metamos todo debajo de la alfombra’, al contrario, lo que tenemos que hacer es buscar el mejor sistema de nombramiento de los jueces donde no tiene que haber tutelajes”. Así enfatizó que, tras el caso Audio, quedó en evidencia que “este sistema como está no resiste más tiempo”.

Respecto a la AC presentada por el oficialismo en contra del ministro Jean Pierre Matus, el diputado Undurraga no descartó el apoyo, pero señaló no estar seguro que las faltas que se le acusan a Matus “se cometieron en el accionar como ministro de Corte”. De esta manera, pese a que reconoció que “hay declaraciones demasiado desafortunadas por parte de él (Matus) en relación al caso Audio y los chats que habría tenido, y él decía que no, con el abogado Hermosilla”, afirmó que “la gravedad de los hechos de Vivanco y Muñoz para nosotros son más contundentes”.

Al ser consultado sobre cuánto complica el caso Audio a la derecha, el diputado puntualizó que “nosotros estamos escuchando una parte de los audios de Hermosilla, pero me parece que el negocio ‘lobbista’ es un negocio que trasciende las relaciones con un solo partido político”. De esta manera, apuntó al oficialismo y advirtió que no se debe mirar que “a quiénes les vaya a pegar más el tema sea a la derecha, o Chile Vamos en concreto. Yo creo que esto daña no solamente la derecha, daña a la política indudablemente”.

Finalmente, el diputado también se sumó a las voces que surgieron desde Chile Vamos, que solicitaron que el exministro del Interior, Andrés Chadwick, aclare su vínculo con el abogado Luis Hermosilla.

Al respecto, Undurraga precisó que “la Fiscalía lo tiene como testigo y no como imputado, pero eso es el tema jurídico”. Dicho aquello, reconoció que “en el tema político me gustaría una mayor claridad, no para salir a atacarlo o defenderlo (…) mientras más claridad tengamos, más tranquilidad vamos a tener nosotros desde Chile Vamos, porque Andrés Chadwick es una persona no solamente reconocida, sino además querida en el sector político”.