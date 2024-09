Ministro Elizalde confirma que proyecto del CAE no se presentará en septiembre

En conversación con ‘Ahora es Cuando’, el ministro Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, se refirió al avance de la agenda legislativa en paralelo a las acusaciones constitucionales por caso Audio y la propuesta CAE.

Agenda legislativa y AC

En primer lugar, el ministro se refirió al avance de la agenda legislativa del Gobierno y que esta se pueda ver interrumpida por las acusaciones constitucionales (AC), anunciadas por parlamentarios en contra de jueces y ministros de la Corte Suprema, por el caso Audio.

Al respecto, el ministro valoró la “disposición de la mesa de la Cámara encabezada por Karol Cariola, de hacer un esfuerzo para abordar simultáneamente los distintos desafíos que tiene el Congreso”. En la misma línea, Elizalde aseveró que “se tiene una agenda bastante exigente”, que incluye el fast track de seguridad y económico, y “adicionalmente se están tramitando reformas tan importantes como la de pensiones”. Así agregó también que el Gobierno anunció darle celeridad a los proyectos de eutanasia y término del Crédito Aval del Estado (CAE).

De esta manera, explicó que “si se presentan acusaciones constitucionales implica sesiones de sala adicionales, y lo que hemos señalado es que hay que hacer esfuerzos para que esto no entrabe la agenda legislativa, que está orientada a mejorar la calidad de vida de las personas”.

Así el ministro de la Segpres enfatizó que, frente a las AC, “esperamos que se ocupe con responsabilidad, y adicionalmente no entrabe el proceso legislativo”, pero reiteró “la disposición transversal” del Congreso “para estar a la altura de lo que eso significa”.

En relación al caso Audio, el ministro afirmó que “son hechos gravísimos, esperamos que se pueda esclarecer la forma en que se produjeron los hechos y que se apliquen las sanciones del caso”, y que ante una eventual responsabilidad política de los partidos, “cada uno tendrá que hacerse cargo del rol que le corresponde y eso forma parte del debate democrático que tiene que desarrollarse en nuestro país”.

Proyecto CAE

Luego de que el presidente Gabriel Boric anunciara que pondría urgencia a la agenda legislativa en septiembre ,y en particular en impulsar el proyecto que termine con el Crédito Aval del Estado (CAE), el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, sorprendió al comunicar que la propuesta presentada desde el Gobierno no se daría a conocer en septiembre, postergándose hasta el ingreso de la Ley de Presupuesto.

Al respecto, el ministro Elizalde confirmó que el proyecto no se presentará a finales de septiembre, sino que “va a ser después”, aunque no adelantó el contenido del proyecto. En esa línea, afirmó que “vamos a comentarlo cuando se presente el proyecto (…) no quiero adelantar el contenido, porque al final se generan expectativas y cuando uno adelanta, como es un adelanto parcial, podría generarse confusión respecto a lo que finalmente se presenta”.

Pese a lo anterior, el ministro concluyó que “es un proyecto que por un lado se hace cargo de la deuda, y en segundo lugar, que establece una nueva forma de financiamiento”.