Diputado Manouchehri (PS) por caso Audio: “Todos los caminos llevan a Chadwick”

En conversación con ‘Ahora es Cuando’, el diputado del Partido Socialista (PS) y querellante en el caso Audio, Daniel Manouchehri, se refirió a los nuevos antecedentes del caso y a las acusaciones constitucionales contra los ministros involucrados.

Tras la revelación de las conversaciones entre el abogado Luis Hermosilla y la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, antes y después que asumiera el cargo, el diputado oficialista señaló que “estamos en presencia solo de la punta del iceberg“.

En la misma línea, argumentó que “lo que hemos visto respecto de la ministra Vivanco pudiese ser solo una parte de la caja de pandora que se está abriendo dentro del Poder Judicial”. Además, el diputado advirtió que “es muy posible que hayan casos similares a lo que está haciendo Vivanco y tenemos la impresión de que es posible que Hermosilla haya articulado situaciones similares con otros magistrados”.

“Lo que pasa con el Poder Judicial es extremadamente grave, porque cuando es contaminado con la corrupción los países caen en un abismo que no es posible salir tan fácilmente”, enfatizó Manouchehri .

Con respecto a las acusaciones constitucionales anunciadas en contra de los jueces Jean Pierre Matus y Ángela Vivanco, el diputado respaldó la medida. Así aseveró que “no hay solo un momento para poder hacerlas” y que “se haga una acusación ahora no impide que si en dos o tres semanas hay nuevos antecedentes sobre otros magistrados” se anuncien nuevas acusaciones: “Si se ameritan tres o diez acusaciones constitucionales contra ministros involucrados en casos de corrupción, hay que hacerlo”.

Al ser consultado en particular sobre la viabilidad de una acusación constitucional en contra del ministro Jean Pierre Matus, el diputado precisó que, en su caso, “hay que distinguir su situación anterior a asumir como ministro de la Suprema”. No obstante, aseveró que Matus “mintió, señaló que no tenía conversaciones con Hermosilla, después que sí ,pero que no decían relación con su nombramiento como ministro (…) cuando un ministro tiene esa capacidad de mentir de manera descarada indudablemente está faltando a su deber de mantener una conducta intachable en el ejercicio de su cargo”.

Con respecto a la acusación constitucional en contra de Sergio Muñoz, Manouchehri explicó que “la derecha lo que planteó fue que aprobarían la acusación a Vivanco siempre y cuando nosotros incluyéramos a Muñoz. Nosotros dijimos que condicionar -las acusaciones constitucionales- no corresponde”. Aun así no descartó su respaldo a la medida: “Vamos a analizar los antecedentes que existen y si existen antecedentes contundentes nosotros vamos a aprobarla”.