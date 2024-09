Senadora Vodanovic (PS) respalda querella de diputados Manouchehri y Cicardini por caso Audios: “No es un problema para enfrentar la comisión investigadora”

En conversación con ‘Ahora es Cuando’, la senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, se refirió a la reunión de seguridad en Cerro Castillo, caso Audios y elecciones presidenciales.

Con respecto al balance que realiza de la reunión de seguridad encabezada por el presidente Gabriel Boric en Cerro Castillo, la senadora valoró que “hubo un muy buen ánimo y disposición”, pero recalcó que en la Comisión de Seguridad del Senado “tenemos un nivel de acuerdo muy importante (…) hay un trabajo desde el Congreso con una visión de que la seguridad es fundamental, no hay mayores diferencias sustantivas”.

En relación a las propuestas para hacer frente a la migración irregular, la senadora aseveró que “es una constatación que tenemos 30 mil personas en Chile donde la posibilidad de devolución a sus países está siendo imposible”. Así ejemplificó que “en el caso de los venezolanos, Venezuela no admite que ingresen al país (…) hay una situación compleja desde el punto de vista operativo”.

En la misma línea, explicó que “lo que conversamos en la reunión es que el Gobierno pudiera concentrarse en identificar quiénes realmente son personas que constituyen un peligro desde el punto de vista de la seguridad y que se pueda focalizar la acción del Estado en aquellos”. Aún así advirtió que, en temas de migración, “hay que hacer un trabajo colaborativo con las distintas instituciones”.

Caso Audios

Al ser consultada sobre la querella presentada por los diputados Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini en el caso Audios y si la bancada respaldó dicha decisión, la presidenta del PS aseveró que “la bancada lo debatió en su momento”, y que los diputados “optaron por hacerlo de manera personal”.

No obstante, la presidenta avaló la decisión argumentando que “cualquier persona puede querellarse por delitos de acción pública” y que pese a que el diputado Manouchehri integra la Comisión Investigadora “no son instancias incompatibles (…) aquí no hay parlamentario que por no haberse querellado validen la gravedad de los hechos que hemos ido conociendo”.

Finalmente, Vodanovic negó haber dado la instrucción a los parlamentarios de la bancada de revisar eventuales chats que hayan tenido con Luis Hermosilla: “No creo que corresponda dar ese tipo de instrucciones. Si hay personas que tienen alguna comunicación ilícita o que de cuenta que hechos ilícitos, cada uno tendrá que dar las explicaciones que corresponda”.

Presidenciales

Frente a una eventual candidatura presidencial de Michelle Bachelet, la senadora se mostró contraria y afirmó que “ella (Bachelet) señaló que no está disponible para ser candidata (…) desde el PS estamos trabajando en los temas programáticos y vamos abordar el tema de los nombres cuando corresponda, ya el próximo año”.

Así apuntó que “hay harto opinólogo, pero la presidenta (Bachelet) ya lo ha dicho en reiteradas ocasiones” que no está disponible para ser candidata. De esta manera, Vodanovic afirmó que “hay que tener una primaria del progresismo para elegir el nombre en definitiva, esa primaria es en junio del otro año, por lo tanto queda bastante tiempo”.