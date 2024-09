CDE no descarta solicitar acceso al contenido de los chats de Luis Hermosilla: “Es un tema que tenemos en estudio”

En conversación con ‘Ahora es Cuando’, el abogado y presidente del Comité Penal del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Daniel Martorell, se refirió al caso Audios.

En primer lugar, Martorell afirmó que el CDE “en el ámbito penal participamos en todas las causas que generen investigación criminal y que exista un funcionario público involucrado en la comisión de un delito, o que aunque no exista un funcionario público generan perjuicio fiscal”.

En relación al caso Audios, precisó que “no es un caso acotado” y que “hay que hacer una investigación donde se tienen que desarrollar múltiples diligencias”, ya que el contenido “emana del famoso teléfono, y eso va pasando por una fiscalización que está haciendo el Ministerio Público, y pueden salir otras aristas que involucren otros procedimientos penales”.

Con respecto a la filtración del contenido del celular de Luis Hermosilla, Martorell argumentó que “entendiendo que son un número elevado de conversaciones tiendo a pensar que hay que ir aplicando determinados principios”. Así precisó que “debe aplicar un principio de reserva respecto de ciertas conversaciones que está dentro del ámbito de su privacidad y que al CDE no le interesa conocer”.

En la misma línea, el abogado del CDE precisó que los intervinientes tienen “derecho de acceder a las conversaciones que tenga un trasfondo jurídico-penal”. De esta manera, aseveró que se tiene que hacer un filtro respecto a las conversaciones que se van a liberar y ese rol lo debe adoptar el Ministerio Público, “pero con un cedazo donde tenemos que buscar una fórmula judicial que esté establecida por una resolución de un juez de Garantía”.

De esta manera, concluyó que “puede que sean mensajes que están proyectando una responsabilidad política” o “institucional respecto de otros factores como nombramientos, contactos, en que al CDE al menos tampoco le importa”, ya que el organismo está enfocado en “una tercera categorización, que es los mensajes que puedan generar elementos que acrediten eventuales responsabilidades penales”.

Pese a lo anterior, Martorell advirtió que “en un núcleo tan grande de mensajes hay que hacer la distinción de que pueden haber referencias a terceras personas que no tienen ninguna participación” en la causa. Así enfatizó que hay que entender “que estos procesos generan un manto de duda y sospecha de todo, pero también hay que poner paños fríos: no podemos decir que todo aquel que aparezca mencionado tiene un grado de responsabilidad en este tema”.

Finalmente, al ser consultado respecto a si desde el CDE solicitarán acceso al contenido de los chats de Luis Hermosilla, Martorell no descartó la medida: “Como intervinientes nosotros sí tenemos derecho a hacer una solicitud, la decisión no la tenemos tomada (…) no se descarta, es un tema que tenemos en estudio”.