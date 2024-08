Claudio Bravo y futuro post-retiro: “La meta es poder dejar algo. El trabajar en un club de fútbol o una federación no me genera una inquietud inmediata”

A solo días de anunciar su retiro del fútbol profesional, el gran Claudio Bravo, legendario capitán de La Roja, visitó el ‘Qué Hay De Nuevo’ de Radio Infinita para referirse a su decisión y proyectar qué viene ahora.

El mejor arquero en la historia de Chile se reconoció nostálgico, pero aseguró que está convencido en que fue una buena carrera la que deja:

“Nostalgia va a estar siempre, pero siento plenitud. Antes de la decisión, y ahora estando en otra posición de la vida, siento plenitud, felicidad, tranquilidad de haber hecho las cosas bien, de no haberme guardado nada, de sentir que apreté al máximo las posibilidades para cumplir los sueños que tenía desde pequeño”.

Ahora, sueña con trabajar con niños para ayudarlos a cumplir sus metas:

“Creo que es la labor que me toca realizar. Creo que sería muy egoísta de mi posición no poder entregar ese tiempo y conocimiento a las nuevas generaciones… Creo que hay que hacer un proyecto grande”.

Bravo cree que es importante inculcar un cambio de mentalidad en el fútbol, y dar a entender a los pequeños aspirantes que el camino es distinto:

“Hoy los niños quieren algo que sea inmediato. Buscan el éxito rápido, y creo que no van por ahí. A mí conseguir metas en mi vida me costó muchísimo. Tuve que recorrer un camino con muchos obstáculos”.

Por eso, no está interesado por el momento trabajar en el fútbol profesional:

“Lo sacaría de los clubes. Me olvidaría un poco de eso. Iría más a la masa. En los clubes los chicos ya cuentan con infraestructura y profesionales. Me ha tocado moverme por partes del país en donde no hay infraestructura ni ayuda en absoluto. Me tocó una vez hacer una clínica deportiva en un lugar muy remoto, en donde los niños no estaban ni escolarizados. Creo que esos son los puntos donde hay que atacar. A mí me tocó llegar a Colo Colo y las ayudas ya las tenía… ¿Qué pasa con estos niños que son la masa más grande? Los que no pueden cumplir sus sueños porque no tienen canchas, ni alimentación. Creo que eso hay que atacarlo, más que los clubes profesionales”.

En ese sentido, agrega que su gran meta es ayudar a quienes menos tienen a desarrollarse en el fútbol:

“No me produce estrés. Si no lo viví en mi etapa como jugador, menos lo viviré en otro día a día. Sí me llama la atención, me pone inquieto, el hecho de querer hacer cosas. Siempre me he movido por ese pensamiento: Qué hay más allá, qué podemos hacer, dónde podemos conseguir recursos. Esas son las metas. Trabajar en un club de fútbol o una federación no me produce una inquietud inmediata, pero lo otro sí. Voy a arrancar por ahí”.