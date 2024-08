Ministra Tohá y opción presidencial: “Me preocupa que intervenga en el trabajo que estamos haciendo”

En conversación con ‘Ahora es Cuando’, la ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió a los avances en materia de seguridad y su eventual candidatura presidencial.

En primer lugar, la ministra aclaró que no negó que haya una crisis de seguridad en el país. Al respecto, explicó que “lo que dije es que la situación de seguridad que ha enfrentado el país ha ido teniendo avances en muchos planos: en temas de orden público, en la Macrozona Sur, en el control fronterizo”.

En la misma línea, aseguró que el problema “está concentrado en los homicidios violentos, no en la generalidad de los delitos”, y agregó que “hay muchos delitos que no son tan violentos como los homicidios, pero se cometen hoy con armas, entonces la persona que es víctima enfrenta un nivel de temor y de riesgo (…) lo que yo dije es que en el país no hay una situación generalizada de la delincuencia, hay un foco en los homicidios y en la presencia de armas”.

“Llevamos 60 mil fiscalizaciones de armas, de esas 60 mil 11 mil armas no están donde debieran estar (…) la sanción por un arma que no está en su lugar es una multa y eso es algo que tenemos que cambiar, porque muchas armas que están circulando en la criminalidad tienen su origen legal”, afirmó Tohá.

La jefa de la cartera del Interior también se refirió al reciente anuncio de la reforma al Código Penal y al foco en la reinserción. De esta manera, puntualizó que “un problema grave que tenemos en Chile es que no logramos que sea suficientemente inhibidor el hecho que una persona sea sancionada por un delito (…) el castigo no tiene el impacto suficiente de que esa persona se inhiba para volver a cometer delitos”.

Candidatura presidencial

Finalmente, la ministra también señaló que el debate por una eventual candidatura presidencial de su parte “le preocupa mucho”, principalmente porque cree “que las cosas de seguridad son la prioridad del país”. Así enfatizó que “estoy esperando que llegue el 18 (Fiestas Patrias) para que nos concentremos en otro asunto y después veremos cuando corresponda” la candidatura presidencial.

De esta manera, concluyó que “me preocupa mucho que esto (el debate presidencial) afecte en el trabajo que estamos haciendo” en materia de seguridad y adelantó que “después de las elecciones (municipales) va a ser esta conversación” argumentando que, desde su experiencia, “desde las últimas dos elecciones todos los temas de definiciones presidenciales se hicieron después de mayo” y apuntó a que discutir el tema ahora “es un ejercicio inútil”.

Caso Audios

La ministra valoró la medida cautelar de prisión preventiva decretada para Luis Hermosilla en el marco del caso Audios: “Es una señal muy importante que lamentablemente nunca se cumple, y eso ante los ciudadanos es demoledor”.

En la misma línea, destacó que “lo que aquí estamos viendo es que cuando hay delitos cometidos por personas que tienen vínculo con el poder, la capacidad de causar daño es muy grande”. De esta manera, concluyó que “estos delitos significan deteriorar las instituciones, deteriorar la capacidad del Estado de tener recursos para cumplir sus obligaciones, corromper los servicios públicos: el delito de cuello y corbata es grave, y aquí quedó en evidencia”.