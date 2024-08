Harald Beyer y rol de Chadwick en caso Audios: “No puede funcionar la política sobre la base de la confianza generada a través de amistades”

En conversación con ‘Ahora es Cuando’, el exministro y académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica (UC), Harald Beyer, analizó el presente de los partidos políticos.

En primer lugar, Beyer planteó que, desde la derecha, ha habido “un cierto alejamiento de la derecha económica” y “un creciente alejamiento de otras prácticas que eran habituales en la relación de los políticos con sectores que influían en cierta manera”.

Al ser consultado sobre si el vínculo entre el exministro Andrés Chadwick y el abogado Luis Hermosilla iba a afectar a la UDI, Beyer reconoció que “le va a pegar de vuelta”, pero puntualizó que, de igual manera, la derecha está viviendo un proceso en el cual “se está volviendo más política, menos dependiente del mundo empresarial y de las relaciones de amistad que marcaban mucho la forma de hacer política”.

En la misma línea, señaló que “me parece que la UDI ha intentado distanciarse (del caso Audios y Chadwick), si le está resultando o no es objeto de análisis, pero creo que al final le va a resultar. La decisión que tomaron respecto a Javier Macaya mostró un poco este camino de mayor independencia de los hechos, de separar las situaciones personales de la visión política e ir apartándose si es necesario de esta figura”.

Beyer agregó que Andrés Chadwick tiene “un vínculo tan profundo con la UDI que es inevitable que quede salpicado el partido”, no obstante argumentó que “no tengo evidencia de que esto haya sido conocido por el partido, y ese tipo de cosas, que estén sorprendidos es lo que no puede pasar en el futuro: la política no puede funcionar sobre la base de la confianza generada a través de amistades”.

Ante las futuras elecciones municipales y presidenciales, el académico de la UC apuntó a que la ciudadanía “está buscando liderazgos políticos que atraigan”. Así aseveró a que hay una generación de centro-izquierda que no ve “en las encuestas y que están muy atrapados en la coyuntura sin construir proyectos que se requieren para alcanzar el nuevo favor de la ciudadanía”.

En la misma línea, valoró la figura de la alcaldesa Evelyn Matthei y su construcción política, explicando que “era una política que generaba mucho rechazo, y fue trabajando mucho tiempo ese rechazo hasta que logró reducirlo. Eso no lo veo en la generación intermedia de la centro-izquierda para poder alinear un proyecto”.