Ministro Cordero fustiga postura del PC por Venezuela: “Hubiese esperado más de esa declaración”

En conversación con ‘Ahora es Cuando’, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, se refirió a los homicidios en la Región Metropolitana (RM), al caso Audios y la crisis política en Venezuela.

Seguridad

Al ser consultado por si considera que hay una crisis de seguridad, el ministro Cordero respaldó los dichos de la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien aseguró que no se está en una crisis. Al respecto Cordero si reconoció que hay “una situación muy compleja”, puntualizando que “hay que tener cuidado con hacer las evaluaciones exclusivamente con lo que está ocurriendo en la Región Metropolitana”.

Pese a lo anterior, el jefe de la cartera de Justicia reconoció que “hay un tema serio con armas, no solo respecto del uso” y explicó que en materia de seguridad “se requieren trabajos colectivos”. Así, aseguró que se debe tener “una gestión que va de los municipios hacia el gobierno central” y que se “requieren de varios años para cambiar las tendencias” en seguridad.

En la misma línea, apuntó a que las disputas entre gobierno y oposición para hacer frente a la crisis de seguridad “tienden a favorecer que este tipo de temas no se solucionen bien” y precisó que “uno puede tener muchas modificaciones legales, pero sin persecución penal eficaz los resultados se dilatan en el tiempo”.

El ministro también se refirió al reciente homicidio del sargento 2° de Carabineros, Rodrigo Puga, a las afueras del Teatro Caupolicán, y a la reciente detención de un funcionario policial que habría disparado. Ambos funcionarios habrían estado realizando labores privadas de seguridad.

Al respecto, Cordero explicó que “la Ley de Seguridad Privada estuvo mucho tiempo en el Congreso y finalmente se pudo sacar (…) el propósito de la regulación tenía precisamente tener que formalizar estas situaciones”, en las que funcionarios prestan servicios de seguridad privada: “Esa contratación probablemente es irregular, tanto del punto de vista de la situación del policía que estaba de franco y de su compañero (…) no sabemos si había una empresa de seguridad y en segundo lugar qué tipo de evento”, aseveró el ministro y reconoció que el Gobierno no tiene información sobre si ambos funcionarios portaban sus armas de servicio.

“Puede ser una luz de alerta que veo conveniente advertir (…) una cosa es tener una labor complementaria que ser guardia privado, pero sí es un asunto que requiere una evaluación al interior de las instituciones”, concluyó respecto al caso.

Caso Audios

El ministro Cordero también se refirió a la formalización del abogado Luis Hermosilla y al vínculo que existió entre el ministro de la Corte Suprema Jean Pierre Matus y el abogado. Al ser consultado sobre una eventual acusación constitucional a Matus, Cordero apuntó que “la acusación tiene una causal muy específica en el caso de los ministros de justicia, tiene que ser sobre actos propios de la función”. De esta manera, negó que sea efectiva la aplicación de una acusación constitucional en caso de Matus.

No obstante, puntualizó que tiene “especial preocupación sobre lo ocurrido en este caso” y explicó que “los procesos de nombramiento de ministros de corte suelen ser mecanismos de escrutinio, de hecho el Ejecutivo ha mostrado preocupación por cómo afecta la profesión legal y el Poder Judicial (…) el escrutinio que se realiza en este proceso es bien intenso, el ministro Matus estuvo sometido en el proceso de nombramiento a este mecanismo”.

Con respecto al rol del exministro del Interior, Andrés Chadwick, Cordero afirmó que “la pregunta política relevante es quién y por qué financió su defensa”, y esa pregunta “la tienen que responder quiénes estuvieron a cargo de la defensa del exministro”.

Postura PC sobre Venezuela

Finalmente, el ministro de Justicia se refirió a la postura adoptada por el Partido Comunista (PC) frente a la crisis política de Venezuela. Al respecto, fustigó la postura y afirmó que “hubiese esperado más de esa declaración”, ya que “la situación de Venezuela es extremadamente compleja”.

En la misma línea, aseveró que “el desconocer resultados -eleccionarios- y ocupar instituciones con el propósito de desconocer las mismas, no puede ser sino calificado como dictadura, y en eso el presidente (Gabriel Boric) no ha mantenido ambigüedades”, y agregó que “los que tenemos convicción en el sistema democrático lo que no podemos aceptar es el matonaje en política”.