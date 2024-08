Senador Insulza (PS) y Venezuela: “Espero que Lautaro Carmona (PC) diga lo que habríamos dicho el día del plebiscito si el gobierno militar decía que había ganado Pinochet”

El Tribunal Supremo de Venezuela confirmó el triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de Venezuela. Tras esto, el presidente Gabriel Boric calificó la situación de Venezuela como una “dictadura” y que Chile no reconocería el “falso triunfo autoproclamado de Maduro”.

En conversación con ‘Ahora es Cuando’, el senador del Partido Socialista (PS), José Miguel Insulza, al ser consultado sobre las expectativas que tiene sobre la postura que adopte el Partido Comunista (PC) tras las declaraciones de Boric, aseveró que “espero que Lautaro Carmona diga lo que es necesario decir; lo que habríamos dicho el día del plebiscito del año 88 si hubiera salido el gobierno militar a decir que ganó Pinochet y no hubiera entregado las cifras. Espero que se diga lo mismo: que esto es un fraude”.

No obstante, el exministro de RR.EE. puntualizó que no cree que “sea oportuno que seamos nosotros quienes proclamen la victoria del candidato (Edmundo) González, eso no le corresponde a ningún país. Pero sí desconocer el resultado que entregó Maduro es completamente válido”.

Al respecto, indicó que lo que se podría hacer es buscar el diálogo y el acuerdo de la comunidad internacional frente a lo que ocurre en Venezuela. No obstante, señaló que “me preocupa cuál va a ser la reacción de Brasil y Colombia (…) son países que no solamente han intentado buscar una forma de salida a esto, sino que también son fronteras muy amplias de Venezuela”.

Seguridad

El senador Insulza también analizó la contingencia en materia de seguridad, refiriéndose en específico al asalto en la sucursal Brinks de Rancagua y la ola de homicidios en la Región Metropolitana. Al respecto, afirmó que “es un robo muy serio, pero no fue un hecho de sangre como lo que vivimos, que mataron a 11 personas en menos de una semana. Son robos para los cuales estamos mejor preparados que los homicidios que cometen el crimen organizado”.

Insulza explicó que el caso Brinks le preocupa “porque pasa a cada rato y porque se produzca a plena luz del día, e incluso esté televisado por algunos medios”, pero puntualizó que “más preocupación debe mostrarse por los hechos de sangre”.

El senador también se se refirió a las críticas que ha recibido el presidente Gabriel Boric por la conducción que ha llevado en materia de seguridad, tanto por parlamentarios de oposición y oficialistas. En este sentido, Insulza respaldó el liderazgo del mandatario: “Absolutamente satisfecho, el Presidente se preocupa de este tema mucho más que cualquier otro presidente. No recuerdo al Pdte. Piñera reuniéndose con los mandos militares, ni tampoco de Lagos ni Frei. Creo que realmente el presidente Boric ha hecho un esfuerzo grande”.

Candidatura de Carolina Tohá

Finalmente, al ser consultado por una eventual candidatura presidencial de la ministra del Interior, Carolina Tohá, el senador apuntó a que “ella es mi candidata, pero la verdad no sé si sea el momento de proclamaciones todavía (…) lo ideal sería que las proclamaciones las hiciéramos después de las elecciones” de octubre.