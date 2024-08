Alcaldesa Leitao y críticas a Boric por seguridad: “Siempre hay que tratar de hacer algo más cuando hay una crisis”

En conversación con ‘Ahora es Cuando’, la alcaldesa de Peñalolén y presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades (AchM), Carolina Leitao, se refirió a la crisis de seguridad tras la seguidilla de homicidios en la Región Metropolitana.

La senadora y presidente del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, abrió el debate sobre el rol del presidente Gabriel Boric frente a la crisis de seguridad, luego de emplazarlo a que se haga cargo de enfrentar el crimen organizado y aludiera a que “de reuniones estamos cansados”.

Ante las críticas que se han levantado por gestión del Mandatario, la alcaldesa Leitao opinó que “siempre hay que tratar de hacer algo más” en materia de seguridad, y argumentó que lo que debe hacer el Presidente respecto a las medidas adoptadas (Plan Calles sin Violencia y Enjambre), es pedir “rendición de cuenta a todas las instituciones respecto de las acciones efectivas de esos planes: que él lleve al dedillo cómo y cuáles son los efectos que esos planes han ido obteniendo y pueda tomar decisiones”.

En esta línea, Leitao aseguró que “la principal debilidad que tenemos en el sistema es la impunidad” y que “necesitamos mayor efectividad respecto de las acciones que se están haciendo”. Así agregó que “han habido grupos específicos de investigación que han tenido resultados, si eso uno lo pudiera ampliar a más comunas y más acciones efectivas creo que nos iría mejor. El Presidente, en este caso, lo que tiene que hacer es medir cuáles acciones están siendo efectivas para fortalecerlas”.

Finalmente, la alcaldesa apuntó a que en materia de seguridad “no hay que salir a buscar una aguja en un pajar, información hay y lo que hay que hacer es tratar de concentrar”. En la misma línea, apuntó también al rol de los militares y la tecnología que poseen: “Los militares no van a salir a la calle a patrullar, pero ¿cuánta tecnología tienen que podríamos ocupar? Nos piden a nosotros, los municipales, que no tenemos ni un corta uñas, que ayudemos en la seguridad y los militares no tienen ningún rol. Me parece que es absurdo”.