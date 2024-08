Exministro Jaime Mañalich por crisis de salud: “Nos quedamos en la contingencia menor y no damos los pasos para una alerta sanitaria”

En conversación con ‘Ahora es Cuando’, el médico y exministro de Salud, Jaime Mañalich, se refirió a las irregularidades por listas de espera detectadas por Contraloría en los hospitales .

En primer lugar, el exjefe de la cartera de Salud afirmó que el problema “no es un tema estadístico” sino “de personas que tienen una enfermedad que podría ser mejor manejada y tratada a tiempo”. En la misma línea, puntualizó que las irregularidades en las listas de espera “es un síntoma de que no tenemos la capacidad real de resolver este problema y se debe crucialmente a que no tenemos un uso eficiente de una red pública-privada”.

El exministro, además, cuestionó el rol de la clase política y aseveró que “hay una resistencia para generar una red integrada público-privada que de cuenta de los problemas sanitarios de la población”. Así explicó que “dado que mucho de los incentivos de los servicios de salud están puestos en la solución de las listas de espera, se ha generado un sistema paralelo de recuento de pacientes”.

En relación a la reforma al sistema de salud, Mañalich apuntó a que, en el Congreso, “hay dos posiciones muy extremas que no dialogan entre sí”. De esta manera argumentó que la pregunta de fondo en el debate es si “¿debe Chile tener un sistema solamente gestionado por el Estado? o ¿debe haber un sistema de multiseguros?”. No obstante, cuestionó que “este acuerdo no está tomado y eso significa que los contendores, cada vez que ven un avance en beneficio de los pacientes que puede asentar uno de los dos modelos, se oponen y no se avanza absolutamente nada”.

“Es perfectamente posible que este escándalo de las listas de espera termine judicializándose completamente y sea de nuevo la Corte Suprema que diga ‘esto es así'”, advirtió Mañalich, y agregó que eso “habla de una dificultad estructrual para nuestro país: no tenemos una clase política en el parlamento de avances concretos”.

En la misma línea, Mañalich apuntó a la influencia de los procesos eleccionarios en la toma de decisiones políticas y aseveró que “en la medida que esté la posibilidad de un candidato de ser reelecto, no hay decisiones políticas y eso es un drama de nuestra estructura de manejo de los conflictos dentro de la ciudadanía”.

“Nos quedamos en la contingencia menor y no damos los pasos para generar una alerta sanitaria y los sistemas. La Subsecretaría de Redes Asistenciales debería estar haciendo una investigación sistemática en todos los servicios de salud, y sin embargo, vemos una actitud reactiva (…) me parece que la dinámica que aprendimos durante la pandemia es algo que debería replicarse en este momento, para una crisis sanitaria que es gravísima”, concluyó.