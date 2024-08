Senador Jaime Quintana: “Tohá reúne muy bien los requisitos esenciales para la presidencial del próximo año”

En conversación con ‘Ahora es Cuando’, el senador y presidente del Partido por la Democracia (PPD), Jaime Quintana, abordó las definiciones de la centro izquierda de cara a las próximas elecciones, tanto municipales como presidenciales.

Ante una eventual candidatura presidencial de Michelle Bachelet, el senador Quintana valoró que la exmandantaria entregue apoyo a candidatos frente a las elecciones municipales, no obstante, afirmó que “de ahí a una candidatura presidencial hay harto trecho, más aún cuando ella ha sido categórica en decir que no quiere ser candidata”.

Asimismo, advirtió que “si mantuviéramos este escenario en cinco meses más y la presidenta Bachelet sigue marcando alto en las encuestas y no hay otro liderazgo, ahí sería un problema”. En esta línea, Quintana agregó que la exmandataria “es una persona muy responsable, no solo con el sector político, sino con el país. Lo que ella no va a hacer es bloquear nuevos liderazgos”.

En la misma línea, Quintana también se refirió a la incidencia de la postura del Partido Comunista (PC) sobre Venezuela en la conformación de pactos electorales. Al respecto, el senador aseveró que, para las elecciones presidenciales habrá que discutir “si respaldamos a una dictadura en la región que ha generado una situación de desplazamiento forzado con consecuencias directas en Chile y si entendemos lo mismo por democracia”. Así agregó que “no me imagino escribiendo un borrador de un programa de Gobierno sin tener esas consideraciones despejadas sobre la mesa”.

“Ni siquiera tiene que ver con que el PPD le tenga que dar lecciones a nadie, simplemente para el PPD, en materia de formación de pactos, el valor de la democracia siempre ha sido importante (…) Venezuela sí va a seguir siendo tema en el futuro, incluso si se logra una transición pacífica”, afirmó.

Consultado por la opción de que la ministra del Interior, Carolina Tohá sea la carta presidencial de la centro izquierda, Quintana afirmó que “reúne muy bien los requisitos esenciales para la presidencial del próximo año”. Sin embargo, el parlamentario dijo que “ella no está de candidata, no hace el más mínimo esfuerzo, está en el tema de seguridad”.