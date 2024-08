Ministro Marcel califica protocolo de reforma previsional como un “avance importante” y dice que “le da certezas a la votación”

En conversación con ‘Ahora es Cuando’, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió a la discusión de la reforma previsional y el cierre de la empresa Huachipato.

Reforma previsional

El Gobierno y el Senado lograron avanzar en la discusión en torno a la reforma previsional, tras aprobar un protocolo de tramitación que establece plazos para la votación en particular y en general para enero de 2025.

Al respecto, el ministro Marcel destacó que “es un avance muy importante” y afirmó que le “le da certezas a la votación” de la reforma. De esta manera, explicó que el protocolo “concuerda en principios respecto a lo que debe ser el sistema previsional”, es decir, “que un sistema de pensiones tiene que ser capaz de prevenir riesgo de pobreza en la vejez, asegurar continuidad de ingresos al momento del pensionamiento y premiar la cotización durante toda la vida laboral”.

En la misma línea, Marcel valoró el rol del Congreso tras acuerdo de protocolo de la reforma previsional y criticó a las AFP’s. Al respecto, afirmó que “la oposición ha sido bastante constructiva”, refiriéndose en particular a los senadores: “Creo que ellos se dan cuenta que una reforma previsional no puede volver a postergarse y al mismo tiempo han hecho un esfuerzo por buscar alternativas, no quedarse en las líneas rojas”.

Así aseveró que, tras el acuerdo, “queda demostrado que es en el poder legislativo donde se resuelven estas cosas, no es en las redes sociales, o en un directorio de una empresa, ni con declaraciones rimbombantes”, y pronosticó que, tras el avance en un protocolo de tramitación “vemos todos los elementos para tener una reforma previsional aprobada en el Congreso a comienzos del próximo año”.

Cierre de Huachipato

El ministro también se refirió al reciente anuncio de la empresa Huachipato de suspender sus operaciones de manera indefinida. En esa línea, catalogó que la medida “es muy decepcionante, porque todos vimos que estas empresas -Huachipato y Molycop- recurrieron a la Comisión Antidistorsiones reclamando por el dumping del acero, sus reclamos fueron acogidos y se aplicaron las sobretasas arancelarias”.

Así argumentó que “la decepción” por parte del Gobierno “tiene que ver con el hecho de que haya acogido su reclamo. Todos sabemos que lo que se planteó era que si no se respondía y no se neutralizaba el efecto del dumping tendría que cerrar la planta, y ahora ocurre que tiene que cerrar igual”.

Finalmente, al ser consultado sobre las medidas que adoptará el Gobierno para ‘palear’ las consecuencias sociales que puede generar el cierre de Huachipato en los trabajadores, el ministro puntualizó que “lo primero es entender cuáles son las medidas que va ir aplicando la propia empresa”, y que, “a partir de ahí habrá que evaluar de parte del Estado qué es lo que se requiere hacer”, no obstante, apuntó a que “la primera responsabilidad recae en la empresa”.