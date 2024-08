Abogado Francisco Cox apunta a “tardía reacción” de la comunidad internacional y critica “uso político” de la crisis en Venezuela

En conversación con ‘Ahora es Cuando’, el abogado e integrante de la misión del Consejo de DD.HH. de la ONU en Venezuela, Francisco Cox, se refirió a la crisis política y social que atraviesa dicho país.

En primer lugar, el abogado afirmó que desde el Consejo de DD.HH. están en un “proceso de recolección de información” sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. En la misma línea, aseveró que “lo que estamos documentando son unas detenciones masivas. El gobierno -de Nicolás Maduro-está reconociendo que en un periodo de 10 días han detenido 1.642 personas, lo que estamos viendo es que hay detenciones selectivas, masivas y de líderes opositores o personas que se le imputa estar en manifestaciones”.

Cox también afirmó que las violaciones a los derechos humanos en Venezuela “son muy graves” y precisó que, en particular, “a la gente” en Venezuela no se le está permitiendo escoger a su abogado y “se le asigna un defensor penal público que no cumple con su rol de defender a la persona”.

Así el abogado apuntó que la impunidad que existe frente al régimen de Nicolás Maduro se debe a “a los años de no rendir cuentas a nadie” y cuestionó el actuar de la comunidad internacional, “que se demoró en reaccionar” y, además, precisó que lo dramático “es cómo el tema de Venezuela es usado políticamente por lado y lado, y creo que esa conjunción de elementos es lo que hace que se genere ese nivel de impunidad”.

Bajo el mismo argumento, afirmó que “la comunidad internacional no puede perder el foco, y lo que nosotros estábamos viendo hasta este periodo era una especie de adormecimiento y agotamiento con el tema de Venezuela”.