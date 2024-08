Bárbara Figueroa y postura del PC por Venezuela: “No nos movemos un ápice de lo que son nuestros principios”

En conversación con ‘Ahora es Cuando’, la secretaria general del Partido Comunista (PC), Bárbara Figueroa, se refirió a l diferencias con el Gobierno y la oposición tras elecciones en Venezuela.

Con respecto a la defensa de los derechos humanos y las críticas que se han levantado en contra del PC por la crisis política en Venezuela, Figueroa afirmó que, frente a ese tema, desde el partido “no hemos tenido dobles estándares”. Así explicó que “hemos sido muy claros respecto de cómo enfrentar el debate de la elección en Venezuela” y puntualizó que “es importante que para abordar este desafío no solo nos sentemos algunos, sino que también sentemos a Venezuela, ese fue un planteamiento que hemos hecho siempre”.

De la misma manera, Figueroa señaló que “se ha instalado un debate que no tiene como objetivo mirar el foco que a nosotros nos interesa” y agregó que si se quiere discutir sobre democracia “ningún problema, pero cuidado con que eso lo encapsulemos en torno a lo que es el proceso electoral en Venezuela, que es un proceso que tiene que culminar dando plena garantías a todos y a todas”.

Ante eventuales diferencias con el Gobierno, Figueroa lo desmintió y aseveró que han sido “muy respetuosos y claros en señalar que respaldamos la política de nuestro Gobierno, y entendemos que quien lleva las relaciones internacionales es el Presidente de la República y nuestra Cancillería”.

“Es evidente que ha habido un foco de alto interés en el proceso electoral de Venezuela y eso nadie lo puede desconocer”, afirmó Figueroa. En la misma línea, puntualizó que “eso no tiene nada que malo”, pero apuntó a que “no pueden pretender obligarnos a nosotros como PC a tener una posición”. Así argumentó que desde el partido “no es que nosotros estemos avalando ni desconociendo, o siendo más o menos democráticos” frente a lo que ocurre en Venezuela: “lo que hemos dicho es que respetemos el proceso y miremos con atención lo que están haciendo otros países”.

“Lo que nos interesa no es avalar una postura u otra, queremos que este proceso sea lo mejor posible para los venezolanos porque eso es bueno para toda la región”, enfatizó y concluyó que “nos parece que en este caso el debate no es solo si se reconoce a un autor u otro, si no que necesitamos que sea un proceso que no genere conflicto, porque hoy lo que todos queremos es que lo de Venezuela se resuelva de la mejor manera (…) eso es lo que hemos planteado y en eso no nos movemos un ápice de lo que son nuestros principios”.