Economista Ricardo Hausmann: “Venezuela va a un aislamiento internacional feroz”

En conversación con ‘Ahora es Cuando’, el economista venezolano y académico de la Universidad de Harvard, Ricardo Hausmann, se refirió a la crisis política en Venezuela.

En primer lugar, Hausmann afirmó que “en las actas escrutadas Edmundo González sacó el 67% de los votos” y agregó que “muchas de las actas que faltan son en zonas donde la oposición debió haber ganado de manera aplastante”. En la misma línea, aseguró que “es una mayoría política aplastante y es una realidad que no solamente yo sé que es así, sino que todo el mundo sabe”.

Tras el comunicado en conjunto que publicaron los presidentes de México, Brasil y Colombia, en el que afirmaban que “el soberano es el pueblo de Venezuela”, el académico puntualizó que hasta “los aliados políticamente más cercanos de la región se están distanciando” del régimen de Nicolás Maduro.

De la misma manera, el economista advirtió que, tras los resultados en las elecciones y la crisis política que gatilló “Venezuela va a un aislamiento internacional feroz”.

Respecto al rol que adquieren las Fuerzas Armadas frente a la crisis política en Venezuela, argumentó que “los militares no son extraterrestres” y que “su entorno social votó por algo distinto” al régimen de Maduro. Así destacó que, en su mayoría, muchos de los militares “dieron una muestra de responsabilidad cívica” el día de las elecciones, y realizó un llamado, puntualizando en que “es importante que a ellos también les llegue el mensaje de que el futuro de la patria está en sus manos”.

Finalmente, Hausmann concluyó que, tras las elecciones, desde el régimen de Maduro “pudieron haber reconocido el resultado, y hubiese habido un co-gobierno”, ya que tiene de respaldo los otros poderes del Estado. No obstante, el economista señaló que “ellos decidieron que no quisieron eso, querían en el poder absoluto” y que “el problema es que se robaron las elecciones, y cuando ocurre un robo las cosas no se resuelven sencillamente con el ladrón devolviendo el dinero, ahora tienes el problema del robo y este robo deslegitima al poder legislativo, judicial, al fiscal general: todos participaron de una conspiración contra el pueblo”.