Patricio Fernández tras declaraciones de ME-O sobre Venezuela: “Si sigue esperando a las actas, su paciencia se va a parecer demasiado a la complicidad”

En conversación con ‘Ahora es Cuando’, el periodista escritor y exconvencional, Patricio Fernández, nos relató su fallido viaje como testigo a las elecciones en Venezuela y la crisis política que se vive en el país caribeño.

En primer lugar, Fernández argumentó que “si uno empieza a revisar hacia atrás los comportamientos y declaraciones uno puede armar un cuadro bastante diseñado” sobre lo que está pasando en Venezuela. Así puntualizó que “hubo unos que hicieron de buenos y otros de más malos” y se refirió, específicamente, a la postura del hijo de Nicolás Maduro, quien días antes “habló de que ‘por supuesto’ que lo más importante era reconocer los resultados de las elecciones, se fingió un desentendimiento con su padre y fue el primero en aclarar que su papá había ganado”.

Tras la negativa que recibió de entrar a Venezuela para las elecciones, Fernández enfatizó que “la prohibición de entrar no solo fue a políticos chilenos”, sino que también a “una infinidad de periodistas e intelectuales que quisimos entrar y no pudimos hacerlo”. De esta manera, afirmó que no estaban “las ganas de que aquí hubieran testigos no afines al gobierno de Maduro, participando o presenciado”, y que incluso, “turistas despistados que no fueran a hacer eco de lo que ellos querían, tuvieron problemas para estar”.

“No había nadie que no temiera que Maduro fuera a no respetar la elección, eso estaba sobre la mesa”, aseveró Fernández, pero explicó que causa impresión es que “nos resulta inimaginable la grosería y la vulgaridad en el ámbito político cuando llega a niveles sorprendentes” y que en “esta elección, lo que estamos viendo, es que la oposición sacó cerca del doble de votos de Maduro, o sea se está aferrando al poder una persona que tiene un apoyo mínimo de la ciudadanía”.

Ante las protestas y acusaciones en contra de la oposición en Venezuela por parte del régimen de Maduro, Fernández, explicó que “es una costumbre de regímenes como los de Maduro inventar situaciones para culpar a otros” y, que ante ello, “es muy de esperar que se generen situaciones callejeras en las que se inculpe de violencia a grupos opositores y que van a dar la justificación suficiente para situaciones indeseables y dolorosas. Ese es uno de los grandes temas de cuidado, Maduro habló de un baño de sangre”.

Finalmente, Fernández también analizó la postura del Partido Comunista (PC) tras las elecciones en Venezuela y señaló que “al interior del partido todo esto trae líos: hay por primera vez grupos bien encontrados, hay conflictos generacionales”, y agregó que una solución posible “sería que se produjera en el mismo PC (…) o sea, que se quiebren ellos, porque de lo contrario, el PC se va a convertir en el ‘parte aguas’ del Gobierno”.

Respecto al rol de Marco Enríquez-Ominami (ME-O), quien pudo ingresar a Venezuela a observar los comicios, y su postura de estar a la espera de los actas de las elecciones, Fernández disparó que el excandidato presidencial “tendrá que ir poniéndose fechas, porque si su paciencia llega a mesas u años, su paciencia se va a parecer demasiado a complicidad”. De esta manera, concluyó que “hay evidencia bastante suficiente, en esto uno no está hablando con un plumero tomando un partido”.