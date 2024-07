Presidente de la UDI, Guillermo Ramírez acusa a ministra Vallejo de “falsear información” en el caso Macaya

En conversación con ‘Ahora es Cuando’, el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, se refirió a las repercusiones en el partido tras el caso de Eduardo Macaya y las elecciones en Venezuela.

Caso Macaya

Tras la renuncia del senador Javier Macaya de la presidencia del partido, Ramírez reconoció que “tocó una fibra”, pero acusó que hubo “hubo una intencionalidad política” particularmente del Partido Comunista (PC),“que intentó hacer un vínculo entre un caso de abuso sexual con un partido político en circunstancias que una cosa no tiene nada que ver con la otra”.

Al respecto, afirmó que “el senador Macaya se equivocó en muchas dimensiones”, pero principalmente, “se pronunció acerca de elementos específicos de un juicio (…) los políticos, los que somos parte del poder legislativo no podemos comentar aspectos del proceso, menos si están abiertos y son reservados”. Aunque valoró que el senador haya reconocido el error: “Nosotros estamos acostumbrados a ver errores gruesos de Gobierno, parlamentarios, y aquí nadie nunca asume su responsabilidad política”.

El presidente de la UDI volvió a reiterar que “mucha gente se ha manifestado de manera genuina”, pero “no hay que ser ciegos e ingenuos, también hay gente que de esto hace un aprovechamiento político”.

En la misma línea, aseguró que “la UDI es un partido responsable, lo ha sido siempre y lo va a seguir siendo”. Sin embargo, criticó que “la ministra Vallejo y el PC han tratado de invalidar a la UDI moralmente en el juego político, y eso no lo vamos a aceptar. Vamos a exigir consistencia de parte del Gobierno (…) si cree que no estamos habilitados moralmente para participar del debate público, lo consecuente es no buscarnos para ningún tipo de reunión, conversación, ni nada”.

Así aseveró que “la ministra Vallejo inccuso ha falseado información histórica diciendo que nosotros como UDI tenemos un historial de pedófilos y de abusadores sexuales. Eso es absolutamente inaceptable”.

Elecciones en Venezuela

Tras las elecciones en Venezuela y la postura adoptada por parte del presidente Gabriel Boric, Ramírez afirmó que “no dudo de las credenciales democráticas del Presidente”, pero “la comunicación en particular no ha sido del todo contundente que habría esperado, -el Presidente- sigue hablando acerca de la transparencia, de mostrar las actas, y creo que ese tipo de lenguaje ayuda al régimen de Nicolás Maduro”.

De esta manera, argumentó que “estoy seguro que si no fuera porque el PC está al interior del Gobierno, las declaraciones habrían sido más contundente. Creo que el Presidente tiene más prudencia de lo aconsejable por el hecho de tener al PC dentro” y concluyó que “el Gobierno tiene que ser más audaz en el sentido de pedir derechamente el reconocimiento de una derrota” por parte del régimen de Maduro.