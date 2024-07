Senador Lagos Weber tras apoyo del PC a resultado de elección en Venezuela: “No quiero ser coalición con alguien que cree que lo de Maduro está bien hecho”

El Consejo Nacional Electoral de Venezuela dio como ganador a Nicolás Maduro con el 51,20% de los votos, en medio de acusaciones de intervencionismo electoral. Por su parte, la oposición aseguró que Edmundo Gonzaléz ganó con el 70% de los votos.

En conversación con ‘Ahora es Cuando’, el senador Ricardo Lagos Weber (PPD), analizó las elecciones en Venezuela y respaldó la postura del presidente Gabriel Boric frente a los resultados.

En primer lugar, el senador Lagos Weber señaló no compartir “el resultado que nos dijeron” y aseguró que “no hay ninguna condición para creer lo que informa el régimen de Maduro, claramente se están robando la elección”.

En la misma línea, valoró la postura del presidente Gabriel Boric en redes sociales, que afirmó que no reconocería los resultados hasta tener total transparencia de las elecciones: “El Presidente ha seguido bien a sus principios y ha sido bien categórico”, destacó el senador.

De la misma manera, Lagos Weber aseveró que “en mi ingenuidad pensé que algún sector del oficialismo en Venezuela iba a terminar cediendo que había que aceptar la soberanía y la opinión del pueblo venezolano, pero me equivoqué (…) pareciera que las Fuerzas Armadas, no sé si la palabra es cómodas, pero por lo menos no están incómodas con este resultado”, e hizo un llamado a quienes “creemos en la democracia en Chile transversalmente seamos claros en condenar lo que está sucediendo en Venezuela”.

El senador oficialista también se refirió al reconocimiento que brindó el Partido Comunista (PC) a Maduro tras los resultados electorales, y aseveró que lo ocurrido en Venezuela “no se condice con ningún estándar democrático”. Así apuntó al PC afirmando que el respaldo realizado “me parece bien prematuro”, enfatizando en que “o estamos con los regímenes democráticos o no. No caben dos alternativas y menos con lo ocurrido en Venezuela. No es un tema que tiene que ser consecuente con el Gobierno, la pregunta es si son consecuentes con los principios democráticos”.

El senado puntualizó que la postura que adopten los partidos políticos oficialistas frente a lo ocurrido en Venezuela, “puede ser bien decidor respecto a dónde estamos parados” y, ante la postura del PC, aseveró que “no quiero ser coalición con alguien que cree que lo de Maduro está bien hecho”.

“Esto va a ser cambio en la forma de relacionarnos de algunos países con Venezuela (…) el presidente Gabriel Boric ha sido impecable, 10 sobre 10, porque ha sido criterioso, no excesivo, pero ha sido categórico, y yo esperaría que otros países del continente latinoamericano sean igual de claros en esta materia”, concluyó.