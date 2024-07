Ministro Cordero llama a “no transformar la discusión de seguridad en una herramienta de campaña”

En conversación con ‘Ahora es Cuando’, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, se refirió a la construcción de la nueva cárcel de máxima seguridad en la Región Metropolitana.

Al respecto, el jefe de cartera aseguró que se han revisado “todas las disponibilidades de suelo que hay en el país”, y explicó que el uso de suelo para la construcción de centros penitenciarios “es un sufrimiento que han tenido varios ministros y ministras de Justicia: la disponibilidad de suelo que tenemos para construir establecimientos penitenciarios es sustancialmente menor de la que teníamos hace 20 años atrás”.

De esta manera, el ministro volvió a respaldar la construcción de una nueva cárcel y ante las críticas levantadas , afirmó que “no es una discusión de política pública en la sala de clases, cuando uno le está explicando pros y contras a los estudiantes, porque supone recursos limitados, una demanda muy concreta en la actualidad y una solución pública que debiéramos tener”.

En la misma línea, enfatizó que las cárceles “son del tipo de soluciones que si uno quiere abordarlas en el largo plazo necesita acuerdos cooperativos, sino es imposible” y agregó que “todo lo que se está trabajando en infraestructura penitenciaria permite dejar una tarea y un desarrollo adelantado hacia adelante (…) son proyectos que exceden a una administración” y que “hay que tener cuidado con mirar este tipo de conflictos como una situación estrictamente contingente, porque en el largo plazo tiene consecuencias”.

Al ser consultado por medidas que se pueden concretar en un corto plazo, el ministro explicó que las cifras de Gendarmería se deben analizar detenidamente. Así diagnosticó que “estamos con una tasa de prisión preventiva muy alta y la sobrepoblación penal tiene una consecuencia negativa en términos de seguridad”. En la misma línea, cuestionó la idea de “metamos y metamos gente a la cárcel” argumentando que “los recursos no son infinitos, de modo que en algún momento hay que racionalizar el uso de la cárcel, y eso es especialmente relevante en aquellos casos donde uno tiene delitos violentos”.

El ministro de Justicia, además, realizó un llamado a “no ocupar la política y la polarización” en materia de seguridad, porque “la polarización lo que hace es imposibilitar el acuerdo (…) si usted quiere ser Gobierno en esta o en la siguiente, usted quiere recibir un mejor Estado no uno peor, entonces los incentivos debieran estar adecuadamente puestos. Eso requiere reflexionar antes de creer que la política se hace con cuñas de Twitter”.

“Los temas de seguridad van mutando” afirmó, y enfatizó que “en la afectación del derecho a la vida, en temas de homicidios en particular, son casos que no podemos normalizar. El país está un momento en que ese tipo de situaciones no se puede normalizar y estamos en un momento de atajar adecuadamente eso, pero para eso se necesita en seguridad tener un acuerdo transversal”. De esta manera, Cordero llamó a “no transformar la discusión de seguridad en una herramienta de campaña” política.