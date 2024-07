Exsubsecretario Jorge Correa Sutil desestima Estado de Sitio en la RM: “No le veo utilidad”

En conversación con ‘Ahora es Cuando’, el abogado y exministro del Tribunal Constitucional (TC), Jorge Correa Sutil, se refirió a la crisis de seguridad y veto presidencial por multa a extranjeros en reforma electoral.

Seguridad

Al ser consultado por la propuesta de decretar Estado de Sitio en la Región Metropolitana, el exministro del TC se mostró en desacuerdo. Al respecto, argumentó que “no le veo utilidad (…) el Estado de Sitio permite restringir la facultad de reunión, no me parece que la reunión tenga relación con las manifestaciones públicas, no veo cómo la delincuencia dice relación con eso”.

En la misma línea, afirmó que, además, esta medida “permite sacar militares a la calle” y aseguró que “no veo cómo puede abatir la delincuencia, que se está produciendo principalmente en poblaciones (…) los militares no pueden estar disparándose con los delincuentes a la mitad de una población. Lo único sería apoyar operativos policiales”.

Así concluyó que “la manera de hacerse cargo de la situación es gestionando (…) lo que varios gobiernos sucesivos no han hecho es gestionar a las policías y el problema” de seguridad “en el corto y largo plazo”.

Voto obligatorio

Ante el veto presidencial anunciado por el Gobierno para reponer la multa para el voto obligatorio y los cuestionamientos al ministro Álvaro Elizalde por mantener ‘silencio’ ante eventuales modificaciones, el exministro del TC señaló que “la manera de subsanar” la situación “es que se presente un veto distinto, y el ministro Elizalde no se ha comprometido en piedra con la idea que anunció, por lo tanto, puede salir con una explicación de decir que ‘mire lo hemos pensado de nuevo y vamos a tratar a todos los electores igual'”.

De esta manera, argumentó que “todos los estudios de opinión dicen que la categoría de extranjeros con derecho a voto, votan más por la derecha que el general de la población. Por lo tanto, es una medida que está tomada para favorecer a un sector político sobre otro, y favorecer a un sector político es una cuestión que coloca un malestar gravísimo en la política”.

Así agregó que “las reglas electorales tienen que ser relativamente neutras, y esta claramente no lo es: favorece a un sector político sobre otro y eso va encarejenar al sector político desfavorecido y van a embestir”, por lo que “al Gobierno se le va hacer muy difícil sacar sus proyectos legislativos (…) no le conviene hacer lo que está haciendo, es ‘pan para hoy y hambre para mañana’, tratar de sacar esta pequeña ventajita insconstitucional y generadora de este malestar”.