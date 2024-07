Landerretche tras polémica por acusación de PC en operativo de Villa Francia: “Acusar a Tohá de un montaje es una falta de respeto”

En conversación con ‘Ahora es Cuando’, el economista y académico de la FEN, Óscar Landerretche, analizó la actualidad política.

En primer lugar, Landerretche analizó la generación política que gobierna actualmente, y aseguró que “muy tempranamente llegué a la convicción de lo que movía a mucho de estos jóvenes políticos era básicamente la ambición de poder, y cuando tuvieran que cambiar de idea daba lo mismo”.

De esta manera, cuestionó los cambios de opinión política por parte del Gobierno y parlamentarios, afirmando que “no me parece que el lugar para aprender es cuando uno tiene la responsabilidad sobre la vida y el bienestar de los ciudadanos” y que el problema es que “son demasiados temas y siempre el cambio de opinión es conveniente”.

Dicho lo anterior, el académico de la FEN se refirió a la discusión por el voto obligatorio y explicó que este tipo de mecanismo “debiera partir desde la base de que tú vas a votar”. También cuestionó las reformas electorales y apuntó a que “tiene que haber una reforma constitucional que le impida a los políticos estar cambiando las reglas electorales (…) esta chacota de que las reglas cambian todos los años para distintas elecciones, me parece impresentable”.

Generación ‘Instagram’

El economista Óscar Landerretche afirmó que “hay una generación de políticos que yo llamo ‘generación Instagram’“, y explicó que están en “una dinámica en la que estoy todo el tiempo, una cosa narcisista, en donde me estoy mirando literalmente a un espejito, buscando los likes“. Así agregó que también está la dinámica del uso de filtros, y que “tú tienes la obligación de reconocerme como lo que yo me identifico en Instagram“. El académico advirtió que “esto lo vemos en la izquierda porque están en el Gobierno, pero yo veo los mismos rasgos en los políticos y de la misma edad en la derecha”.

Pese a lo anterior, Landerretche puntualizó que “hay una diferencia entre el Partido Comunista (PC) y el proyecto político del Frente Amplio”, ya que “el PC no tiene nada que ver con Instagram, uno puede tener desacuerdos con ellos, pero es un partido serio: cuando te dicen algo de verdad lo creen y están dispuestos a practicarlo”.

Aunque cuestionó las acusaciones de un ‘montaje’ por parte del PC al Gobierno tras el allanamiento en Villa Francia: “Acusar a Carolina Tohá de hacer un montaje con la ultraderecha me parece una falta de respeto. Carolina Tohá es la hija de un ministro de Allende que murió como una víctima del terrorismo de Estado. Me parece que en esa particular salida comunicacional no están diciendo lo que realmente piensan”.

Tarifas eléctricas

Finalmente, el economista se refirió a los efectos que tendrás las tarifas eléctricas. Al respecto, argumentó que no “todo el mundo está super consciente de lo que significa el tarifazo eléctrico” y advirtió que las personas “van a estar conscientes cuando lo sienta de verdad y eso toma tiempo, porque estos reajustes recién empezaron (…) la gente se da cuenta recién de la situación cuando le aparece en la cuenta de la luz”.